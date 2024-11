Imane Khelif, medallista de oro en boxeo femenino de París 2024 y quien se vio envuelta en controversia por su físico y género, ha anunciado que presentará una demanda contra el medio que filtró un informe médico que revela su condición biológicamente masculina. El periodista francés Djaffer Ait Aoudia difundió el documento que indica que Khelif no tiene útero y cuenta con testículos internos. El informe sugiere una transición sexual, lo que ha generado debate y polémica. A pesar de las acusaciones, el periodista se defiende asegurando la veracidad de sus fuentes y declarando que Khelif no es una "chica normal". A su vez, el periodista afirma que si se demuestra que la deportista hizo trampa, deberá devolver la medalla de oro olímpica.

Imane Khelif, medallista de oro en boxeo femenino de París 2024 y que desató una polémica por su físico y género, anunció a fines de la semana pasada la presentación de una demanda al medio que filtró un controvertido informe médico.

La argelina tiene la condición de ser una mujer hiperandrógina y produjo opiniones cruzadas, incluso entre instituciones tan importantes como la IBA y el Comité Olímpico Internacional (COI).

El periodista francés Djaffer Ait Aoudia, del diario Le Correspondant, difundió un presunto informe médico de la deportista argelina en el que afirma que tiene características biológicas masculinas.

El profesional habría tenido acceso al expediente tanto del hospital Universitario Kremlin Bicètre, en París, como del hospital Mohamed Lamine Debaghine, en Argel. Con fecha de junio de 2023, señala que Khelif presenta una deficiencia de 5-alfa reductasa, un trastorno del desarrollo sexual que solamente se presenta en hombres biológicos.

Este trastorno genético se suele hacer presente principalmente en los niños e impide el desarrollo de los órganos sexuales de manera habitual. Por ejemplo, apenas nacen los bebés varones, estos presentan una bolsa vaginal ciega y, por falta de un diagnóstico preciso, es común que se los determine con una identidad femenina aunque ciertamente no lo sean.

De acuerdo al polémico informe y tras una resonancia magnética, se descubrió que Khelif no tiene útero. Cuenta con “testículos internos y micropene parecido a un clítoris agrandado“. Incluso, el documento sugiere que la argelina debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y a una “terapia hormonal”.

Ante esto, Khelif está estudiando posibles acciones legales contra la publicación francesa por haber sacado a la luz la posibilidad de que tiene cromosomas masculinos con “documentos no verificados cuyo origen no puede confirmarse”.

El periodista se defiende: “No es una chica normal”

Djaffer Ait Aoudia afirmó en diálogo con feministpost que está seguro “al 200%” de que sus informaciones son verídicas. “Los obtuvimos de fuentes fiables y bien posicionadas dentro de las instituciones, vienen directamente de las oficinas… No es una chica como las demás, tiene una patología y no tiene nada de malo decirlo“, dijo.

Incluso, el profesional arremetió contra el COI al afirmar que la entidad “tenía los registros médicos (e igualmente le permitieron competir en París). Luego las autoridades y las instituciones argelinas, que dieron su apoyo y siguen mintiendo al mundo entero“.

Consultado por si la púgil africana deber devolver la medalla de oro olímpica lograda en París, en la categoría -66 kg, el francés respondió que “si se descubre que ha hecho trampa, deberá devolverlo. Pero no puedo culparla por hacer trampa porque entregó su expediente sin ningún cambio al Comité Olímpico. Creo que los verdaderos culpables son otros”.

Respecto a la acción judicial que anunció Khelif, el periodista mencionó que “no nos pueden demandar por acoso moral porque no lo hicimos. Escribimos un artículo y lo difundimos. No hay ningún mensaje de odio, ni ninguna publicación insultante, insultante, nada por el estilo”.

“Usted podría demandarnos por difamación siempre y cuando el fiscal acepte investigar. En la primera llamada la denuncia sería archivada porque tenemos toda la información necesaria para sustentar lo que expresamos en el artículo ante un juez”, cerró.