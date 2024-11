El último fin de semana se celebró en Estados Unidos la icónica Maratón de Nueva York, a la que asistió el denominado Forrest Gump chileno, Antonio Marshall, con el objetivo de promover la integración y la no discriminación, especialmente en favor de las personas con autismo. Marshall se convirtió en uno de los competidores más destacados de la edición, siendo resaltado por The New York Times en un artículo sobre los looks más memorables. Emocionado por su experiencia, Marshall se sorprendió al encontrar su historia entre 55 mil inscritos y que fuera elegida para ser publicada. El chileno celebró la atención recibida durante el evento, destacando cómo su presencia cerró el círculo y enriqueció su participación en la Maratón de Nueva York.

El último fin de semana se llevó a cabo en Estados Unidos una de las carreras más tradicionales y emblemáticas del Mundo: la Maratón de New York. Hasta la cita llegaron varios representantes nacionales, sin embargo, hubo uno que se robó la atención, el denominado Forrest Gump chileno.

Antonio Marshall, el protagonista del personaje, viajó hasta ‘La Gran Manzana’ para ser parte del evento. Su idea no era otra más que seguir difundiendo su mensaje por la integración y no discriminación, especialmente a favor de las personas de condición autista.

Y el objetivo lo cumplió con creces. Marshall se convirtió en uno de los competidores más llamativos de la edición. A tal punto, que el propio The New York Times resaltó su paso por la cita, en un artículo sobre ‘los 9 looks más memorables’.

En ese artículo, NY Times destacó la historia de Antonio, su repercusión entre los otros corredores y también su lucha a favor de la neurodiversidad. “Al final uno nunca sabe lo que va a vivir, lo que le va a tocar, fue una sorpresa pero atómica”, expresó Marshall a BioBioChile al ser consultado por su aparición en el periódico.

“Yo leí la nota al otro día, en el hotel. Hubo personas que me enviaron link el día anterior en la noche. Pero nunca me imaginé que iba a estar sentado en un hotel en Manhattan, leyendo el New York Times y conmigo ahí en un artículo”, agregó.

La alegría del Forrest Gump chileno: “Que me hayan encontrado entre 55 mil inscritos era súper poco probable”

Marshall aún está emocionado con lo conseguido en su viaje a New York. “La experiencia ha sido fantástica. Uno al verlo de afuera es distinto, pero hacer el esfuerzo económico, venir, conocer la ciudad, y ver cómo se prepara la ciudad para el evento, cómo se integra a la actividad deportiva, la experiencia fue positiva”, agrega a BBCL.

En cuanto a su nota en el diario, el chileno celebró el que “me hayan encontrado primero entre 55 mil inscritos, es una cuestión súper poco probable. Y mas enciam que mi nota les haya interesado para publicarla, pensé que era menos probable”.

“Entonces, de las pocas probabilidades que existían, haber podido llegar a eso, es algo que todavía no me lo creo. Todavia lo estoy precesando, podría decir”, acotó, rememorando que posó para videos y fotos de otros competidores durante la carrera.

Finalmente, el ‘Forrest’ nacional recordó que “cuando la periodista del New York Times se me acercó cuando estaba descanso, me pidió una fotito y me hizo un par de preguntas, yo decía dentro de mí ‘¡Cuándo va a salir esto!’. Porque entre tanto personaje que había, no pensé que llamaría la atención. Igual le respondí”.

“Después mientras ella me hacía la nota, llegaba gente a sacarse fotos y quizás ahí se dio cuenta, en esos 5 minutos que estuvo, que el personaje tenía bastante llegada. Esto cerró completamente el círculo y puso la guinda de la torta a mi venida al Maratón de New York”, cerró.