En julio del presente año, la deportista chilena Macarena Pérez hizo historia al coronar sus segundos Juegos Olímpicos con un quinto lugar -y diploma- en el BMX de París 2024.

Un puntaje de 84.55 le dio a la nacional un tremendo logro, el cual le valió no solo un reconocimiento, sino también, un cambio en sí misma al hoy ser la número uno del mundo en la categoría Park.

“Se siente súper bien, era algo que no me esperaba. He tenido un buen año con mejores resultados de los que me esperaba, y creo que todo esto es gracias a todo el esfuerzo que he puesto durante estos últimos dos años”, sostuvo la deportista en diálogo con BBCL.

Más allá de eso, enfatizó, su percepción de sí misma y su propia vida ahora luce de otra forma, más aún, tras los pasados JJOO.

“Mi vida dio un giro”

“Fue una experiencia increíble, creo que ese resultado y de cómo yo me sentía andando en bici, mi vida dio como un giro de 180 grados en cuanto a cómo me veo yo misma en mi carrera deportiva. Me dio como un empujo, como un buzz de energía y de motivación para seguir empujando, seguir entrenando, seguir poniéndole harto esfuerzo”, respondió la chilena, al ser consultada por como evalúa su desempeño en la cita disputada en Francia.

Para llegar a ello, además, luchó consigo misma.

“Venía con un poquito de autoestima baja debido a todas mis lesiones y sentía que estaba un poco estancada en mi progreso, pero dejé todos esos sentimientos un poco de lado. Me permití a mí sentirlos, navegar en ellos y analizar y saber qué es lo que tenía que hacer y lo que necesitaba para enfocarme al cien por ciento en mi entrenamiento. Así fue que con el tiempo me fui sintiendo cada día mejor, cada día con más confianza de hacer los trucos”, señaló Macarena Pérez como parte de su fortaleza.

Pese al éxito, según contó, los auspicios hacia su persona no han crecido.

“No ha llegado nada más. Hay muchas marcas que espera que uno viva en Chile porque es fácil para ellos que asistan a sus eventos, sus lanzamientos. Yo creo que eso es lo que me limita a crecer más profesionalmente, pero es como parte del sacrificio de vivir afuera, de estar lejos”, comentó.

En ese sentido, recalca que ser deportista es una vida solitaria, pero que desde Estados Unidos, donde actualmente reside, se mantiene con motivada.

“Por otra parte, estoy súper agradecida con las marcas que me habían acompañado durante muchos años como Vans, Monster, Oakley y Clínica Meds. Aparte de ellas, la Federación de Ciclismo del Ministerio de Deportes han sido marcas que me identifican como rider, son como parte de mi personalidad y mi familia dentro del BMX”, agregó.

En la cima del mundo

Sumado a su creciente éxito, a punta de trabajo llegó algo inesperado, ser la mejor rider del mundo en su disciplina.

“Hace semanas estaba tercera, se lo comenté a mi familia y nada… después de China me subieron los puntos. En mi familia están todos felices, nadie lo puede creer”, comentó, aún sorprendida.

El pasado 22 de octubre fue la fecha en que Macarena Pérez obtuvo el octavo lugar de la Copa Mundial de BMX Freestyle en Shanghái, China, resultado que la catapultó a la cima del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Para ello, por supuesto, debió pasar un proceso que hoy, humildemente, reconoce que la ubica como una referente en la categoría femenina.

“Desde que la UCI y los Juegos Olímpicos se pusieron de acuerdo para el BMX estuve asistiendo a los torneos. Estuve ahí, lo mismo también en estar en los JJOO. Ha sido lindo ser parte de ese grupo y ver crecer el BMX con un proceso mundial en general, el nivel está creciendo cada día más”, aseguró.

A su vez, Macarena Pérez retomó su rol de precursora del BMX Freestyle, considerando cómo su popularidad ha crecido mediáticamente en Chile.

“Se sintió el cariño de la gente y es algo por lo que estoy súper agradecida. Creo que el BMX no es un deporte muy tradicional, entonces no es muy conocido y feliz de poder darlo a conocer, para que se sepa que es un deporte más y que hay muchos exponentes nacionales, que también están ahí luchando por su espacio. Por mi parte, creo que fue algo muy lindo de vivir. No sabría explicarlo, sentir eso es muy fuerte y de verdad, me llegó directamente al corazón”, reconoció.

Por último, la santiaguina consideró que tras sus éxitos, su autoestima viene en alza.

“Ser quinta en los Juegos Olímpicos cambió totalmente la perspectiva de cómo yo me veo a mí misma. En verdad, todo esto me ha dado como la energía para poder mirar hacia Los Ángeles 2028 con otro objetivo y como saber qué hacer para mejorar también, como debo mejorar mi entrenamiento y mi rendimiento. Es pura motivación para ir empujando cada día más fuerte”, sentenció.