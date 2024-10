20 años de historia han convertido a esta competencia en el evento freeride de montaña más extremo y esperado del año. Red Bull Rampage regresa esta semana al desierto de Utah, Estados Unidos, con varias novedades y competidores audaces que deberán sortear un entorno implacable para sorprender al público y a los jueces para adjudicarse el preciado título.

El lugar escogido es de por sí una de las grandes estrellas del certamen. A diferencia de otros en los que los atletas compiten en un recinto previamente diseñado o cerrado, en el desierto abierto son ellos mismos los que deberán sortear el clima y las características geográficas para planear y crear sus propias líneas y saltos entremedio de cañones, rocas y acantilados. Esta es una auténtica prueba de habilidad y fortaleza mental sobre una bicicleta de montaña, donde el vértigo no es bienvenido y las caídas son una probabilidad. La final es el 12 de octubre.

Pero sin lugar a dudas, la gran noticia de esta edición es que por primera vez en la historia, Red Bull Rampage extendió la invitación a mujeres de la escena. Para ello, un comité de ex competidores, atletas profesionales, jueces y expertos de la industria; se basaron en una combinación de resultados recientes en competencia, presentaciones de videos y habilidades generales; para hacer la selección de las ocho mejores.

En el caso de los hombres la convocatoria se realizó sumando a los ocho mejores riders de la competencia de 2023, quienes fueron precalificados automáticamente para el evento de este año; mientras que los otros 10 comodines y cinco suplentes, fueron seleccionados por un comité de ex competidores de Red Bull Rampage. Además, se consideran cuatro ex ganadores y dos novatos, incluido el regreso del cuatro veces ganador del Rampage y favorito de los fanáticos, Brandon Semenuk, quien traerá una mezcla diversa de habilidades, disciplinas y estilos de conducción a la competencia de este año.

En la ocasión, los hombres competirán en el mismo lugar designado en 2018/19, la más inclinada de las series, añadiendo más de 45 metros de verticalidad a la salida. Las líneas son mucho más caídas, descendiendo precipitadamente desde la cima En el caso de la categoría femenina, las mujeres competirán en un totalmente nuevo emplazamiento que será un verdadero lienzo en blanco para que las deportistas diseñen sus recorridos.

El año pasado el norteamericano Cam Zink se coronó rey del desierto al ganar su segundo Red Bull Rampage, finalizando su recorrido con un espectacular salto en 360°.

Atletas categoría femenina Red Bull Rampage 2024

1. Camila Nogueira (ARG)

2. Casey Brown (CAN)

3. Hannah Bergemann (USA)

4. Jess Blewitt (NZL)

5. Robin Goomes (NZL)

6. Vaea Verbeeck (CAN)

7. Vero Sandler (UK)

8. Vinny Armstrong (NZL)

Alternas para Red Bull Rampage 2024

9. Harriet Burbidge-Smith (AUS)

10. Chelsea Kimball (USA)

11. Georgia Astle (CAN)

12. Micayla Gatto (CAN)

Lista categoría masculina del Red Bull Rampage 2024



Atletas Pre-Calificados

13. Cam Zink (USA)

14. Tom Van Steenbergen (CAN)

15. Carson Storch (USA)

16. Brendan Fairclough (GBR)

17. Talus Turk (USA)

18. Kyle Strait (USA)

19. Emil Johansson (SWE)

20. Bienvenido Aguado Alba (ESP)



Atletas Comodines

• Adolf Silva (ESP)

• Brandon Semenuk (CAN)

• Clemens Kaudela (AUT)

• Kurt Sorge (CAN)

• Luke Whitlock (USA)

• Reed Boggs (USA)

• Szymon Godziek (POL)

• Thomas Genon (BEL)

• Tom Isted (GBR)

• Tyler McCaul (USA)

Suplentes

1. Ethan Nell (USA)

2. DJ Brandt (USA)

3. Jaxson Riddle (USA)

4. Hayden Zablotny (USA)

5. Dylan Stark (USA)