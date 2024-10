Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Estadio Nacional se prepara para recibir a los mejores skateboarders del mundo con la llegada de la gira Red Bull Drop In Tour South America, que por primera vez reunirá a atletas como Ryan Sheckler, Jamie Foy y Torey Pudwill en Chile. La exhibición se llevará a cabo este sábado 5 de octubre en el Parque Deportivo del Estadio Nacional, con entradas agotadas y la presencia de once skaters destacados. El acceso será exclusivamente con ticket digital adquirido previamente, sin estacionamiento disponible para autos. La apertura de puertas será a las 12:30 hrs, con la demostración programada entre las 14:00 y las 18:00 hrs, incluyendo una competencia de Best Trick. Los skateboarders participantes incluyen a nombres como Ryan Sheckler, Torey Pudwill, Jamie Foy y más.