Las leyes en Irán han vuelto a protagonizar una lamentable noticia, luego de que el régimen del país de Medio Oriente condenara a muerte al campeón de boxeo, Mohammad Javad Vafaei-Sani, por su participación en protestas en el 2019.

Dicha información fue revelada por Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, quienes dieron a conocer la drástica decisión a todo el mundo, sorprendiendo una vez más por la dureza de sus leyes.

Vafaei-Sani, perteneciente a la ciudad de Mashhad, fue detenido en marzo de 2020, acusado de incendiar un edificio penitenciario del gobierno iraní. En consecuencia, sufrió graves torturas físicas y psicológicas.

Fue así que en diciembre del año siguiente, se le condenó por “corrupción en la tierra”. Sin embargo, su participación en las protestas de noviembre de 2019 en contra del aumento del precio del combustible en su país, es la mayor muestra y ‘acto’ de rebeldía del boxeador de 29 años.

Esto es una situación que no ha sido aislada en Irán, ya que en septiembre del 2020, el régimen ejecutó al campeón de lucha libre, Navid Afkari, por provocar unas protestas en las que se solicitaba que se prohibiera la participación de Irán en eventos deportivos internacionales.

Existe una larga lista de deportistas que han sucumbido a manos del régimen iraní, ya que también Mohammed Mahdi Karmi, Ali Mozafari, Mohammed Ghaemifar han corrido lamentablemente con la misma suerte.

Pese a que se dio a conocer la noticia hace un par de horas, las entidades internacionales deportivas han guardado silencio sobre las violaciones de derechos humanos contra los atletas iraníes que van en aumento.

NCRI Statement: #Iranian Regime Sentences PMOI Supporter and Boxing Champion Javad Vafaie to Death for Third Time#StopExecutionsInIranhttps://t.co/GmYdFbHJQL

— NCRI-FAC (@iran_policy) September 19, 2024