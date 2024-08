Vinesh Phogat: la luchadora que peleó contra los abusos sexuales, brilló en JJOO y fue descalificada

Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron una gran variedad de historias increíbles por contar y una que habla de lucha, esfuerzo, pelea contra los abusos sexuales, superación y también de desilusión, es la que protagoniza la peleadora india, Vinesh Phogat.

La peleadora de 29 años ha protagonizado una historia que es digna de una película, ya que hasta el 2023 durmió en la calle en señal de protesta por la oleada de abusos sexuales al interior de la Federación de Lucha en la India y meses más tarde, terminó peleando una presea en París 2024, algo que le fue arrebatado.

Para comenzar a entender la vida de Vinesh Phogat, hay que remontarse hasta los primeros meses del 2023, cuando una gran cantidad de atletas indios salieron a las calles a protestar por las injusticias, los abusos reiterados y los problemas al interior de la Federación de Lucha Nacional de la India.

Vinesh Phogat y diversas deportistas femeninas de origen indio comandaron las protestas contra Brik Bushian Sharan Singh, y contra varios entrenadores, a quienes acusaron de acoso y abuso sexual.

A Vinesh se le unieron las medallistas olímpicas Bajrang Punta y Sakshi Malik, representando a otras siete luchadoras que denunciaron haber sido acosadas por el presidente de la asociación, quien, casualmente, también es un político poderoso del Bharatiya Janata Party, el partido gobernante en India.

Fueron semanas de mesas de negociación que no llevaron ninguna parte; la promesa de una investigación en contra del agresor avanzó poco o nada. La misma Vinesh sufrió amenazas de muerte después de interponer denuncias contra la Federación de Lucha de la India ante el Ministerio de Deportes.

Esto colmó la paciencia de las atletas, quienes siendo apoyadas por gran parte del puedo indio comenzaron a acampar en las calles de la capital, Nueva Delhi, desatando un verdadero caos.

Después de notar que las investigaciones no avanzaron en lo más mínimo y que las autoridades deportivas eran insensibles a sus denuncias y problemas, comenzaron a tomarse las calles y a plantarse en ‘pie de guerra’.

Fue ahí donde las protestas alcanzaron niveles internacionales, cuando las imágenes de los policías enfrentándose a la multitud, golpeando o arrastrando a las luchadoras, atletas de élite, algunas de ellas campeonas olímpicas, fueron tan dramáticas como difícil de creer.

La presión fue tanta que la Asociación Olímpica de la India disolvió a la Federación de Lucha Nacional de ese país y nombró a un equipo temporal en julio de 2023, mientras el caso contra el entrenador acosador, Brik Bhusan, se empantanaba y encaminaba hacia la impunidad.

Las luchadoras siguieron con las protestas y al menos tres campeonas olímpicas amenazaron con lanzar sus medallas de bronce al río Ganges como forma de protesta.

En un comunicado, las atletas afirmaron que “estas medallas que adornan nuestros cuellos ya no significan nada. ¿Qué sentido tiene la vida cuando se compromete la dignidad?”.

Para finales de julio del pasado año, la imagen de Vinesh se vio como un sello de lucha en India, siendo destacada por algunos atletas importantes del país del sudeste asiático.

“Vinesh Phogat es la leona de la India que hoy ha ganado dos combates consecutivos”, escribió en X Bajrang Punia, que ganó el bronce en Tokio y también fue una figura destacada en las protestas.

“Esta chica fue pateada y aplastada en su propio país. Esta chica fue arrastrada por las calles de su país. Esta chica va a conquistar el mundo, pero perdió ante el sistema en este país”.

Sakshi Malik, medalla de bronce olímpica, añadió: “Esta victoria y felicitaciones son para aquellos que se mantuvieron firmes con nosotros en nuestra lucha… Muchas felicidades a todos y muchas felicidades a Vinesh”.

Llegó el 2024 y comenzó la preparación para los Juegos Olímpicos de París, cita en donde sorprendió desde la primera ronda en la disciplina de la lucha libre.

Comenzó a escalar hasta llegar a los octavos de final donde bajó en la categoría -50 kilos a la actual campeona mundial de lucha en estilo libre, la japonesa Yui Susaki.

Posteriormente, se abrió camino a las semifinales tras vencer en los cuartos a la ucraniana Oxana Vasylivna Livach y en el pase a la final a la cubana Yusneylis Guzmán.

Sin embargo, cuando ya sabía que pelearía por la medalla de oro en los JJOO de París 2024, llegó una noticia que la devastó y echó por tierra todo lo conseguido con esfuerzo, sacrificio y mucha lucha.

En las mediciones que se realizaron tras su combate en octavos de final y con resultados que no salieron hasta las semifinales, Vinesh Phogat arrojó en la báscula que pesaba 100 gramos más que el peso límite en su categoría de 50 kilogramos.

Esto detonó lo peor para una atleta en unos Juegos Olímpicos, su descalificación.

Desafortunadamente no solo fue eso, ya que la descalificación implicó que perdiera también la medalla de plata que ya tenía ganada.

La Delegación India de los Juegos Olímpicos emitió un comunicado aclarando la situación y apelando a la misma vez, además de pedir que se respetara la vida personal de Vinesh.

“A pesar de los mejores esfuerzos del equipo durante la noche, esta mañana pesó unos gramos más de 50 kg. El equipo indio solicita que se respete la privacidad de Vinesh. Quisiera centrarse en las competiciones actuales”, rezaba el oficio.

Fue ahí donde salieron sus compañeros de delegación a ayudar a Phogat, quienes aseguraron que la luchadora habría pasado toda la noche del martes y la madrugada del miércoles intentando reducir los gramos adicionales, con métodos intensivos, algo que lamentablemente no funcionó.

La apelación llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) quienes se tomaron tiempo incluso terminado los JJOO para resolver la situación, determinación que no fue favorable para Phogat.

En un comunicado emitido por el TAS en la jornada del pasado jueves, se detalló que “la solicitud presentada por Vinesh Phogat el 7 de agosto de 2024 queda desestimada”.

De hecho, también se le privó de recibir la medalla de plata, pese a sus esfuerzos para alcanzar la final en los JJOO e incluso, se le dejó en el penúltimo lugar de la clasificación en París 2024.

