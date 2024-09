Corría el año 2014 cuando se vivió la mayor tragedia en la historia del críquet. Phillip Hughes, bateador australiano de 25 años, falleció dos días después de recibir un pelotazo en el cuello durante un juego en Sídney.

Llamado a ser una de las estrellas del críquet desde muy temprana edad, Hughes no pudo esquivar la bola lanzada por Sean Abott y se desplomó al suelo tras el impacto. Nunca pudo recuperar la consciencia.

El bolazo lo dejó inconsciente en el cruce entre su equipo, el Australia Meridional, contra Nueva Gales en un partido válido por el Sheffield Shield.

El oriundo de Macksville llevaba casco pero, en una caprichosa combinación de circunstancias, su cabeza fue impactada por la pelota mientras intentaba batear.

Hughes recibió el pelotazo justo detrás de su oreja y debajo del casco. El jugador se tambaleó antes de caer y ser atendido durante media hora en el campo de juego. El impacto le fracturó el cráneo, por lo que sufrió una hemorragia cerebral.

Operado e inducido al coma, el bateador de apertura zurdo murió dos días después tras la decisión de la familia de desconectar los aparatos que le mantenían con vida.

Peter Brukner, doctor del hospital St. Vincent, explicó en rueda de prensa que la muerte de Hughes se produjo por la disección de una arteria vertebral, lo que causó un desangramiento masivo en el cerebro.

Además, el facultativo contó que quien fuera seleccionado de Australia nunca recuperó la conciencia desde que recibió el golpe y que falleció rodeado de familiares y amigos.

“La disección de una arteria vertebral es algo increíblemente raro. Si miras en literatura sólo se han registrado 100 casos. Sólo hay un ejemplo previo que fue causado por una pelota de críquet”, expresó de acuerdo a la BBC.

Tony Grabs, director de trauma del hospital, explicó a la prensa australiana que “la lesión en la cabeza que sufrió fue catastrófica… Se le removió parte del cráneo para aliviar la presión, pero no tuvo una mejora y desafortunadamente murió a consecuencia de la lesión”.

