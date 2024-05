Hace instantes, el PGA Tour confirmó un duro golpe, al oficializar la muerte del golfista estadounidense Grayson Murray. El deportista, ganador en este año del Sony Open de Hawaii, dejó inesperadamente este mundo a sus 30 años.

Su deceso, aún no clarificado, impactó al mundo del golf, mas aún, considerando que Murray había participado hasta este viernes del Charles Schwab Challenge, torneo del que se retiró alegando una enfermedad. Al día siguiente, falleció.

Dicha información fue confirmada por el PGA Tour, que a través de su sitio web, declaró en palabras de su comisionado Jay Monaghan:

“El PGA TOUR es una familia, y cuando Si pierdes a un miembro de tu familia, nunca volverás a ser el mismo. Lloramos a Grayson y oramos por consuelo para sus seres queridos“.

Grayson Murray dejó en su palmarés dos títulos del PGA Tour, uno conseguido en Barbasol (2017) como novato y el segundo, en el mencionado Sony Open.

En enero de este año, el experimentado jugador había explicitado en una entrevista con Golf Monthly, su lucha contra el alcoholismo y la depresión.

We were devastated to learn – and are heartbroken to share – that PGA TOUR player Grayson Murray passed away this morning. https://t.co/JWGJ6Tz2jy

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 25, 2024