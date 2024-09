Fue su tercera vez en la Patagonian International Marathon, pero igualmente se emociona. El argentino Maxi Ferres irradió alegría tras participar de una de las carreras más lindas del Mundo.

El trasandino, que se hizo conocido en nuestro país por su participación en reality show y en la actualidad está incursionando en proyectos deportivos, corrió la distancia de 10 kilómetros y se mostró satisfecho con su participación.

En conversación con BioBioChile, Ferres expresó que “es mi tercer vez en Patagonian Marathon y una vez hice el Ultra Paine. Lo pasé muy bien, corrí. La verdad que me encanta venir, nos tocó un clima maravilloso”.

“Estábamos todos los corredores asustados porque pensamos que nos tocaría un poquito de lluvia y viento, ya que hubo bastante (antes de la prueba). Pero nos encontramos con un sol maravilloso, con un clima maravilloso. Estamos muy contentos y nada, feliz de haber estado acá”, complementó.

Al ser consultado por lo que más le gustó durante la prueba, el argentino dudó: “Los paisajes, son maravillosos”. Incluso destacó que cambió su estrategia sobre la marcha por su entusiasmo: “Tenía pensado hacer una carrera tranquila, disfrutarla, grabar, y al final no pude hacer nada de eso porque salí de los primeros, me gustó la velocidad que agarré, me gustó el ritmo que llevaba”.

“Entonces había gente que me pasaba, después yo los superaba, como una competencia interna. Pero fue muy, muy, muy, linda, muy buena experiencia y le metí con todo. Capaz entrar un podio, quién sabe (risas)”, acotó.

Finalmente, sobre su preparación para el evento, Maxi Ferres sostuvo que existe y “es constante”.

“Estoy viviendo en Pichilemu, y la verdad es un terreno que me sirve mucho para llegar mucho mejor a esta tierra. Porque la verdad, las subidas y bajadas de esta carrera, me hizo sentir mucho mejor. Estoy corriendo todos los días, salgo, también estoy teniendo sesiones de masajes para soltar y descontracturar, y la verdad me sentí bien, muy cómodo”, cerró.