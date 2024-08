El noruego Jakob Ingebrigtsen batió el récord mundial de los 3.000 metros con un crono de 7:17.55 en la reunión de Silesia, disputada en Chorzow (Polonia), correspondiente a la Liga de Diamante.

Ingebrigtsen mejoró de esta forma la plusmarca que poseía el keniano Kaniel Komen desde el 1 de septiembre de 1996, cuando corrió la distancia en Rieti (Italia) en 7:20.67.

El noruego, campeón olímpico en París de los 5.000 metros, destrozó a sus rivales: el único que pudo intentar responderle, lejanamente, fue el etíope Berihu Aregawi con 7:21.28.

Sus compatriotas Yomif Kejelcha (7:28.44) y Telahun Haile Bekele (7:30.97) acabaron ya a un mundo el cabeza del resto de los mortales. La prueba deparó también los récords de Canadá de Mohammed Ahmed (7:31.96), de Sudáfrica de Adriaan Wildschutt (7:32.99) y de Países Bajos de Mike Foppen (7:34.47).

OUT OF THIS WORLD ‼️

🇳🇴's Jakob Ingebrigtsen obliterates the 3000m world record at the @MemorialKamili with 7:17.55 🤯

He goes more than 3 seconds faster than the previous world record 😮‍💨#DiamondLeague pic.twitter.com/iPTqnnl91D

— World Athletics (@WorldAthletics) August 25, 2024