El 16 veces campeón mundial de lucha libre, John Cena, sorprendió a los fanáticos este sábado al anunciar su retiro de la WWE.

Su inesperada aparición en el evento “Money in the Bank” tenía un propósito y, tristemente para sus seguidores, no era algo positivo.

“Hoy oficialmente anuncio mi retiro de la WWE”, dijo Cena, provocando la incredulidad de los fanáticos de la compañía de lucha libre más importante del mundo.

Durante su discurso, Cena mencionó que 2025 será su último año en la empresa. Le pondrá fin a su carrera en una pelea estelar en WrestleMania 41.

El adiós de John Cena coincide con el momento en que RAW, filial de WWE, llegará a Netflix, en lo que será un antes y un después para la empresa y su relación con la plataforma de streaming más popular del mundo.

Cena indicó que hará una aparición en dicho evento especial de RAW, y dejó claro que también aparecerá en Royal Rumble 2025, Elimination Chamber 2025 y WrestleMania 41.