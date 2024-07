La tragedia enluta al atletismo a nivel Mundial. En las últimas horas fue hallado muerto Jacques Freitag, de 42 años, excampeón planetario de salto de altura que llevaba dos semanas reportado como desaparecido.

Así lo confirmó World Athletics en un comunicado, que da cuenta que el cuerpo del sudafricano fue encontrado por la policía de su país en la calle en Pretoria, muy cerca del cementerio de la ciudad.

“Según informes de prensa de Sudáfrica, Freitag había estado desaparecido durante dos semanas antes de que, trágicamente, su cuerpo fuera encontrado con múltiples heridas de bala”, expresó el organismo en su texto.

“La policía está tratando el caso como asesinato”, agregaron.

El texto de World Athletic repasa la destacada carrera deportiva de Freitag, quien llegó a la cúspide en 2003 consagrándose como el mejor de todos en su especialidad.

“Freitag, un atleta prodigioso, forma parte de un grupo selecto de atletas que han ganado títulos mundiales individuales en los niveles U18, U20 y senior”, resalta la entidad.

El sudafricano, incluso, se dio maña para ganar un evento en nuestro país: “Ganó 14 de sus 15 competiciones en 2000, culminando con la victoria en el Campeonato Mundial Sub-20 en Santiago de Chile. Un año después, estableció un récord africano sub-20 de 2,31 m y compitió en el Campeonato Mundial en Edmonton”.

“Tuvo problemas tanto dentro como fuera de la pista en los últimos años de su carrera, pero continuó compitiendo hasta 2013”, cierra la misiva.

