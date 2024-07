El destacado decatleta chileno, Santiago Ford, expresó sus primeras impresiones tras no lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, a través de su cuenta de Instagram. A pesar de la decepción, Ford se mostró optimista sobre lo que depara el futuro y reflexionó acerca de la dificultad de prepararse en tan corto plazo para un evento de esa magnitud. El atleta, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, agradeció a quienes lo apoyaron incondicionalmente durante este desafiante proceso, resaltando su entrega y determinación en cada competencia. Ford concluyó su mensaje con una actitud resiliente y agradecida, dejando en claro que este proceso le ha permitido conocer sus límites y reafirmar que seguirá luchando por sus metas deportivas.

El deportista chileno Santiago Ford, especialista chileno del decatlón, emitió sus primeras palabras tras no alcanzar un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024, su gran anhelo.

El atleta utilizó su Instagram oficial para realizar su descargo, donde, pese a la mala noticia, se mostró expectante de cara al futuro.

“Hoy cerramos una etapa en la cual el objetivo era llegar a nuestros primeros Juegos Olímpicos fue un camino corto”, empezó diciendo Ford.

“Creo que después de todo prepararse para dicho evento en un año y medio es muy complicado, sobre todo en la disciplina en la que estamos hoy en día”, agregó.

Ford remarcó que “me quedo con la satisfacción de haberlo dado todo en cuerpo y alma de salir de mi zona de confort, arriesgarme, hacer grandes cambios, para lograr grandes cosas”.

“Feliz con el desempeño que se mostró en todos los escenarios y eventos que representamos”, complementó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Así es el deporte de Alto Rendimiento. Este proceso fue demasiado importante y enriquecedor para mi, me forjó y me empujó asta conocer mis límites y tener conciencia de que sí se puede”, acotó, para cerrar agradeciendo “a todos los que siempre confiaron en mí y me apoyaron incondicionalmente. Familia, amigos, entrenadores, compañeros y mis auspiciadores mil gracias ¡No renunciamos!”.