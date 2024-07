La Federación de Bádminton de China expresó este lunes sus condolencias tras la muerte de Zhang Zhijie, un prometedor jugador de 17 años del equipo nacional, durante la disputa de un partido de los Campeonatos Asiáticos Juveniles de la disciplina en la ciudad indonesia de Yogyakarta.

Zhang, nacido el 30 de enero de 2007, se desmayó repentinamente el 30 de junio durante el último partido de la fase de grupos del torneo celebrado en la ciudad, ubicada en el centro de la isla de Java, la más poblada de Indonesia.

Los organizadores informaron que, a pesar de los esfuerzos inmediatos de rescate por parte del equipo chino y el personal médico del torneo, Zhang falleció en un hospital a las 23:20 hora local (16:20 GMT).

La Asociación China de Bádminton manifestó su “profundo dolor” y extendió sus condolencias a la familia del joven deportista, agradeciendo también el apoyo recibido de diversos sectores de la sociedad.

El joven, originario de Jiaxing (provincia china de Zhejiang, este), ingresó al equipo nacional juvenil en 2023 y había logrado numerosos títulos, incluyendo el campeonato individual masculino y el campeonato por equipos en el Grupo B de los Campeonatos Juveniles de Bádminton 2023 y 2024 en China.

El suceso ha generado críticas y debates en las redes sociales del gigante asiático sobre la eficacia de la respuesta médica durante el evento.

Espectadores y profesionales médicos han cuestionado la falta de uso de desfibriladores externos automáticos y la reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Por su parte, un comunicado publicado por la Federación Asiática de Bádminton y la Asociación de Bádminton de Indonesia afirmó que Zhang Zhijie “fue llevado en la ambulancia de emergencia disponible y trasladado al hospital en menos de dos minutos”, pero que “lamentablemente no se logró salvar la vida del joven”.

En la actualidad, el hospital local aún no ha identificado la causa de la muerte y la investigación continúa.

