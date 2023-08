Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia de Estados Unidos concretó su regreso a la gimnasia por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Tokio (2021) y ganó el US Classic de Chicago con una actuación muy sólida y convencedora en los ejercicios de barras asimétricas, equilibrio, suelo y salto.

La ganadora de siete medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, reapareció tras 732 días de ausencia, en los que se centró en su bienestar mental tras retirarse de la final por equipos de las últimas Olimpiadas por un episodio de ‘twisties’; una desconexión entre mente y cuerpo.

En Tokio, Biles renunció a los ejercicios de individual, suelo, salto y asimétricas tras sufrir dicha desconexión en el ejercicio de salto, aunque regresaría en el mismo certamen para realizar el ejercicio de barra, que le entregó la medalla de bronce.

Este sábado, en la NOW Arena de Hoffman Estates, en las afueras de Chicago, Biles deleitó a los espectadores con una actuación sobresaliente que le dio la victoria con 59.100 puntos y 5.000 de ventaja sobre Leanne Wong, segunda.

Además de las preseas olímpicas, las 25 medallas mundiales, 19 de ellas de oro, resumen sólo parcialmente el currículum y el legado de una de las más grandes deportistas de la historia.

Su regreso en el recinto de Chicago, completamente lleno para apoyarla, agranda su leyenda. No había seguridad de que Biles pudiera reaparecer tras sus problemas, ni que volviera a este nivel. Aún más a los 26 años, una edad en la que la gran mayoría de las gimnastas ya han vivido el mejor momento de sus carreras.

De hecho, la gimnasta participó en un evento junto a compañeras muy jóvenes, como la californiana Tiana Sumanasekera, de apenas 15 años. Si ellas son gimnastas de gran talento y grandes promesas del futuro estadounidense, Biles demostró que todavía representa el presente.

El US Classic reunió a la elite de la gimnasia estadounidense y entre las participantes figuraron ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee y Jade Carey, ambas campeonas en Tokio. En total, hubo once campeonas olímpicas y mundiales en la NOW Arena.

“Se sintió muy bien, sobre todo tras lo que pasó en los últimos años. Todos apoyándome, con pancartas, me derritió el corazón el hecho de que siguieran creyendo en mí. Regresé e hice lo que quería, estoy muy feliz por el resultado. Esta vez lo estoy haciendo por mí, he trabajado mucho en mí misma, ahora creo un poco más en mí”, sostuvo la deportista tras bajarse del podio.

Cabe consignar que en los últimos dos años, Biles se había tomado un tiempo para enfocarse en su salud y se convirtió además en una de las voces más respetadas en la defensa de los derechos de los deportistas.

Su participación en los Juegos de París 2024 todavía está en el aire, pero las sensaciones y el nivel lucido en Chicago dan optimismo al público estadounidense. Antes, la gimnasta podría sumarse a los Campeonatos Mundiales de Amberes, previstos del 30 de septiembre al 8 de octubre de este año.