La fiesta de los Juegos Olímpicos de París 2024 se comienza a acerca a pasos agigantados a su inicio el viernes 26 de junio y se extenderá hasta el domingo 11 de agosto, donde brillantes representantes nacionales buscarán dejar una huella imborrable en la competencia mundial de los 5 anillos.

Una de los 24 representantes del Team Chile que selló sus pasajes y ya comienza a preparar de la mejor forma su llegada hasta suelo francés es la excelente tenismesista Paulina Vega, quien viene de brillar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al conseguir 3 medallas de bronce.

La joven oriunda de San Pedro de La Paz firmó su arribo a JJOO tras ganar la medalla de oro en el Preolímpico de tenis de mesa en Lima, Perú.

La tenismesista chilena será una de las cartas para dar el golpe en París 2024, luego de sus experiencias previas en Atenas 2004 y Tokio 2020.

Un arribo a una nueva edición que genera expectación en Paulina y así lo aseguró en conversación con BioBioChile, donde comentó la felicidad por instalar su nombre en una nueva fiesta deportiva como lo es los Juegos Olímpicos de París 2024.

-¿Cómo se siente saber que vas a participar por tercera vez en los Juegos Olímpicos?

Me siento muy feliz poder llegar a mis tercer Juegos Olímpicos, recién estoy procesando un poco todo lo que pasó estos días.

Estoy muy cansada ahora, vengo de un torneo en Río de Janeiro y espero seguir con los torneos del circuito, pero tengo una satisfacción tremenda al saber que ya soy parte de París 2024.

Por otra parte, Paulina llega con un gran envión anímico, luego de colgarse el oro en Perú en el marco del Preolímpico, pero también las 3 medallas de bronce que consiguió en Santiago 2023 (una en dobles mixtos con Nicolás Burgos, otra en dobles femenino junto a Daniela Ortega y la tercera en la serie femenina junto a la misma Ortega y a Tania Zeng).

Con relación a esto destacó que nada está dicho, pese a que sus gestas anteriores.

-Considerando que eres medallista panamericana. ¿Cuáles son las expectativas para París 2024?

La verdad es que siempre será difícil en individuales en el tenis de mesa.

Sí logre en la pasada edición pasar la primera ronda, así que espero igualar o mejorar mi anterior marca y pasar a la segunda ronda.

Esto es lo mejor que hay a nivel mundial, entonces mentiría si digo que voy a entrar a una final olímpica, ya que es un nivel muy muy alto, pero espero dar la sorpresa y avanzar de ronda nuevamente.

-¿Consideras que llegas en mejores condiciones técnicas y físicas a los Juegos que en las anteriores dos ediciones?

Claramente, comparado con la edición de Atenas donde era una niña, llego mucho mejor, pero siento que llegó al mismo nivel que tenía en Tokio.

Cuando fui a Japón, me preparé mucho y llegue en un gran nivel, por lo tanto, espero llegar en las mismas condiciones o aún mejor. Eso sí, se que habrá un gran nivel y espero que me toque un buen sorteo.

-¿Cómo y dónde será la preparación para los Juegos Olímpicos?

La preparación será jugar un par de torneos más. Ahora me encuentro en Brasil entrenando y después llego a Chile por un día y emprendo rumbo a Mendoza.

Luego regreso a Chile por una semana y posteriormente me marcho al Sudamericano que se disputará en Paraguay en junio.

Después de eso regreso a Chile por 12 días y luego me voy a mi hogar a entrenar en Mirandela, Portugal.

Por otra parte, es importante recordar que Paulina Vega fue la abanderada de Chile en la jornada de clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto a Martín Vidaurre, algo que la ilusiona para volver a cumplir ese rol en el inicio de París 2024.

-¿Te gustaría ser la abanderada de la delegación chilena en los Juegos Olímpicos?

Claro que me gustaría ser la abanderada de Chile. Creo que es uno de los sueños de cada uno de nosotros como deportistas.

Tuve la suerte y no se imaginan como disfrute ser abanderada de la clausura de los Panamericanos. Fue algo que no me lo esperaba, pero siempre va a ser una ilusión y al ser los Juegos Olímpicos, creo que sería cumplir un sueño y lo más lindo siendo deportista.

-¿Qué mensaje le podrías dejar a las y los deportistas que están recién comenzando en sus respectivas disciplinas? ¿Cuál es el secreto del éxito deportivo?

Creo que el secreto (no tan secreto) se basa en la perseverancia, aprender de la derrota, tener esa capacidad de resiliencia y superación en cada momento adverso que se les presenta a los deportistas.

Aprender donde más duele y tener las ganas de cada vez llegar más arriba siempre será importante.

Yo creo que si alguien quiere lograr sus sueños y sus metas, siempre se van a lograr en la medida que tenga las ganas y puedas salir adelante y luchar por cada uno de sus sueños.