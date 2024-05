La leyenda del ciclismo ecuatoriano, Richard Carapaz, explotó en las últimas horas porque se perdería los Juegos Olímpicos de París 2024, y apuntó con dureza contra su Federación.

Carapaz, vigente medalla de oro en la prueba de ruta, por ahora estaría fuera de la cita de los anillos, pese a que consiguió el 50% de los puntos de Ecuador en la carrera por un ‘cupo país’ al megaevento.

Según contó el propio deportista, la dirigencia pedalera ecuatoriana modificó el reglamento de UCI, que pedía cerrar la temporada en octubre del 2023 y que se quede con el puesto el ciclista con más puntos a la fecha, favoreciendo a otro especialista, Jhonatan Narváez.

Resulta que la FCE decidió contar el período de enero a mayo de 2024 para definir quién va a la competencia, con los criterios de puntos UCI Individual World Ranking, Resultados de pruebas de un día en el Ranking UCI y el análisis técnico del entrenador. Narváez, al ganar la etapa inaugural del Giro de Italia, sumó puntos que lo convierten -en este momento- en el ganador del boleto olímpico.

“El cupo me lo he ganado en la carretera”

“Me he callado todo este tiempo pero la Federación ha emitido un reglamento que deja mucho que desear porque es erróneo, y si hubieran querido trabajar de la mejor manera, lo podían haber hecho”, sentenció al diario Primicias.

“Es más que obvio que ese puesto me lo he ganado yo. No lo digo por egoísta o por ser el vigente campeón olímpico. Casi el 50% de los puntos UCI de Ecuador los he logrado yo, lo dicen los resultados“, complementó.

Carapaz, en la misma línea, lamentó que “lo hacen de una forma que es ‘este no me cae bien y vamos a ver cómo le jodemos’. Así lo veo yo”.

Esta es la imagen que da la Federación Ecuatoriana a nivel internacional, los que quieren dejarme fuera de París 2024 desde su despacho 😤 📺 Si quieren informarse del tema, les recomiendo ver esta entrevista: https://t.co/GRYeFBKmRz pic.twitter.com/EF8SwTxl1s — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) May 8, 2024

“La Federación debe valorar que el ciclista que vaya a los Juegos debe ser el que más puntos ha logrado en el ciclo olímpico. Es algo que me he ganado en la carretera, no para que lo decida una persona desde un despacho”, acotó.

“La Federación quiere hacer como un pleito entre dos corredores que tenemos una buena amistad por algo que no tiene base ni sustento. No es justo, es algo que me decepciona a mí y a todo un país, o por lo menos a la gente que conoce de ciclismo”, cerró.