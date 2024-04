Matanzas es una localidad costera ubicada en la comuna de Navidad, en la región del Libertador Bernardo O’Higgins. Un pequeño lugar con una gran tradición deportiva acuática y que en las últimas dos semanas se transformó en el epicentro mundial del mejor circuito de Windsurf.

Con exponentes de nivel internacional, incluyendo al mejor posicionado de Windsurf en el orbe, Matanzas gozó de ver excelente y brillantes acrobacias en las olas del pacifico que bañan las costas chilenas.

Si bien, la fecha en suelo nacional del Windsurf ha visitado diversas veces Matanzas, este 2024 se transformó en un evento 5 estrellas, la mayor puntuación para una jornada lo que la convierte en un escenario TOP a nivel planetario.

No obstante, nada de eso se pudo haber concretado y logrado sin las ganas, la necesidad y la motivación de querer dar a conocer la localidad de Matanzas a Chile y sobre todo al mundo entero.

Hotel Surazo, el impulsor de la fecha 5 estrellas en Matanzas

El gran impulsor de este evento es el Hotel Surazo, lugar donde los diversos windsurfistas se alojaron y permanecieron empapados de la cultura chilena en una playa sacada de un ‘sueño’ para practicar esta disciplina.

Si bien el CORE y el GORE de la región de O’Higgins han ayudado a impulsar este tipo de actividades, en conjunto con los diversos auspiciadores, Hotel Surazo y la Fundación Olas Chilenas han sido grandes motivadores para conseguir que este evento sea catalogado como 5 estrellas.

La mente maestra tras Surazo

Eso sí, nada de esto hubiese sido posible sin el sueño y la visión que tuvo Felipe Wedeles, socio fundador de Hotel Surazo, arquitecto que apostó por Matanzas cuando era una localidad perdida en la costa de la VI región y que ha convertido su proyecto uno de los destinos más apreciados por chilenos y extranjeros windsurfistas que llegan en busca de un nuevo estilo de vida.

Esto acompañado de la planificación de Bárbara Gómez, presidenta de la Fundación Olas Chilena, permitieron darle el impulso necesario para convertir a Surazo en el gran epicentro de la fecha World Chile Cup del Windsurf.

Así lo destaca Bárbara, quien en conversación con BioBioChile, reveló la gran ayuda que brindaron para aterrizar la fecha 5 estrellas en Chile.

En sus primeras palabras, Gómez detalló que “como Fundación estamos dando un impulso más concreto en ambiente, deporte y cultura. Nos dimos cuenta que acá hay mucha gente que tiene el deseo de hacer muchas cosas, pero faltaba algo que los conectara”.

“Postulamos el proyecto de este Campeonato de Windsurf en el Fondo Regional del 8%. Fue todo muy rápido, lo logramos y le pudimos dar esa energía que le faltaba a este evento para convertirlo en 5 estrellas”, indicó.

Posteriormente reveló que “el campeonato había sido de 4 estrellas las 3 últimas veces y para ser 5 estrellas tenía que cumplir ciertos requerimientos como por ejemplo los premios, la infraestructura, conectividad, streaming, diferentes cosas”.

“Es ahí donde aterrizan las organizaciones internacionales y dan una parte de financiamiento, pero también Olas Chilenas (Fundación) brinda el otro apoyo fundamental para lograr el 5 estrellas. Esto genera un gran impulso al campeonato, ya que brinda más puntos para los competidores, es por eso que hoy tenemos excelente nivel en lo que respecta al Windsurf”, afirmó.

Hotel Surazo y la devastación tras el tsunami post terremoto de 2010

Bárbara Gómez conoce de cerca la historia de Surazo, ya que es la pareja de la mente tras el proyecto, Felipe Wedeles, socia del Hotel Surazo y fue ella precisamente la que detalló los estragos que dejó el tsunami tras el devastador terremoto de 2010.

Con relación a esto, Gómez deslizó que “para el tsunami del violento terremoto del 2010, todo quedó desarmado. El agua ingresó hasta las piezas y diversas edificaciones dentro del hotel cedieron, quedó totalmente devastado”.

“Fue gracias a la buena gestión de tener los seguros necesarios que pudimos dar vuelta la situación y reabrir con mayor fuerza este lugar que le hace tan bien a Matanzas”, cerró.

El World Chile Cup

El evento reunió una gran cantidad de windsurfistas de todo el mundo, quienes se unieron para valorar Matanzas y sus factores que permiten una excelente practica del deporte acuático.

Uno de ellos fue el actual N°1 del ranking mundial de Windsurf, Marcilio Browne, quien sostuvo que “he venido a Chile muchas veces y lo que me motiva a estar en acá es que cuenta con uno de los mejores lugares para practicar Windsurf“.

“Acá realmente se navega seguro, reúne muy buenas condiciones y estar acá en una prueba 5 estrellas es muy especial”, reconoció.

Así también, el tres veces campeón de Windsurf, Víctor Fernández, se unió a las palabras de Browne al asegurar que “Chile es uno de mis lugares favoritos, vengo desde el 2003 y a pesar de que no he estado acá desde hace un par de años, me siento muy contento de volver de la mejor manera y en un lugar que tiene una de mis olas favoritas como lo es Matanzas”.

Buenas sensaciones de lo que se ha logrado concretar en Matanzas y de la mano de la organización que ha conseguido Hotel Surazo, lugar en donde no solo disfrutan con los windsurfistas, si no que también se unen para compartir la misma pasión por el mencionado deporte.

Así lo evidenció Andrés Tobar, uno de los socios fundadores de Surazo y mente detrás de experiencia gastronómica que el hotel le brinda a sus huéspedes y en esta ocasión, windsurfistas.

La apertura de Surazo y su expansión con el Windsurf

En sus palabras, Tobar reveló que “Surazo abrió sus puertas en 2007 y ha servido para potenciar el Windsurf, deporte que es el gran impulso de Matanzas”.

“Tuvimos la suerte de que con los años fueron creciendo los factores que ayudan al desarrollo del Windsurf, el viento, las olas, la temperatura y ahora, ya que somos una fecha y circuito 5 estrellas, los competidores y la organización internacional que vienen hasta acá se dan cuenta de que Matanzas es una gran plaza y mejor escenario para poder practicar el Windsurf”, deslizó.

Quien también no quiso restarse y brindó sus palabras celebrando la fecha del Windsurf que llegó hasta Matanzas fue Felipe Wedeles, pionero en el proyecto que fue tomando forma y hoy se presenta como uno de los mejores destinos del circuito de la PWA (Professional Winsurfers Association).

“El paso a convertirnos en un evento 5 estrellas ha sido un ‘golazo’, ya que hemos tenido un apoyo brutal de parte de los deportistas. Vinieron los más pro y también le damos la gracias al mar por las grandiosas condiciones que se dieron en estos días”, partió comentando.

Así también, reconoció que “el show que pusieron en esta playa los deportistas en las olas de Matanzas y en el pueblo ha sido impensado”.

“No hay nada más alto que esto. Es como tener la Fórmula 1 acá. Además, todas las personas que vinieron, los vecinos, la gente a través del livestream y las visitas que hemos tenido, han levantado mucho interés por este deporte”, aseguró.

Sin dudas que la fecha 5 estrellas en Matanzas marcó un hito para la localidad y dejó la vara muy alta para los siguientes eventos y fechas del circuito del Campeonato Mundial de Windsurf.

La voz de un directivo de la organización internacional del Windsurf

Quien lo reconoció y disfrutó de las grandes presentaciones fue Simeon Glasson, Director del IWT Wave Tour y rostro de la organización del evento mundial, quien gozó de los 24 Challenger masculinos + 26 Pro Advanced Seeds + 4 Wildcards y 17 Pro Women, así como importantes Masters, Juniors y Divisiones AM abiertas, que dieron vida al World Chile Cup.

En sus palabras, Glasson reconoció que “Chile tiene una de las mejores condiciones para esta parte del circuito mundial, este país es dueño de grandes y épicas olas y en la estación del año en la que estamos, se potencian aún más”.

Por otra parte, le dio un espaldarazo a Hotel Surazo y a la organización del evento en Matanzas, al asegurar que “nos vamos con la mente de organizar en la misma fecha y en la misma ubicación el evento del próximo año en Chile”.

“Para eso, Surazo quiere hacer eventos más pequeños para tener más práctica y desarrollo para mantener la fecha del circuito mundial de Windsurf“, indicó.

Por último, enamorado de la localidad, Simeon Glasson sentenció que “acá está rodeado de naturaleza y podemos sentir el poder del viento y la potencia de las olas y eso es básicamente ser parte de la naturaleza”.

“El Windsurf es una forma de lograr conectar con el mundo natural y salir de la tecnología y realmente se siente muy bien. Le diría a la gente que se atreva a conocer los deportes acuáticos y sobretodo el Windsurf, ya que es una muy buena manera de vivir en comunión con la naturaleza”, finalizó.

De esta forma, Hotel Surazo, Fundación Olas Chilenas, el CORE y GORE de la región de O’Higgins y todos quienes fueron parte de la fecha mundial de Windsurf en Matanzas, pueden festejar la realización de una excelente jornada 5 estrellas que se seguro se mantendrá en el tiempo en la localidad de Matanzas, lugar donde se respira el amor por las olas.