La localidad de Matanzas ha gozado en los últimos días de lo mejor del Windsurf y sus exponentes tras realizarse el World Chile Cup, una de las siete fechas que presenta al rededor del mundo dicho deporte acuático con vela.

Hasta la playa de Matanzas llegó el tricampeón mundial de Windsurf, Victor Fernández, quien brilló con luz propia en la clasificación masculina y se quedó con el tercer lugar tras una vibrante jornada de competición.

Luego de su brillante hazaña y mejor resultado en las olas chilenas, que el español conversó con BioBioChile y entregó su motivación para llegar hasta Matanzas, una de las playas (para él), más equipada con todos los factores que se necesitan para practicar y disputar de la mejor manera el Windsurf.

En sus primeras palabras, Fernández, quien conquistó los campeonatos mundiales en 2010, 2016 y 2018, sentenció que “me siento muy contento de haber venido hasta Chile y quedarme con el tercer lugar. Es mi segunda final consecutiva en este año, luego del tercer puesto que también obtuve en la fecha que se disputó en Japón“.

“Me siento muy alegre se comenzar con 2 podios en las primeras 2 fechas del Campeonato 2024 y espero lo mejor en las próximas 5 pruebas que restan del certamen mundial”, deslizó.

“Una de mis olas favoritas”

Posteriormente confesó que “Chile es uno de mis lugares favoritos, vengo desde el 2003 y a pesar de que no he estado acá desde hace un par de años, me siento muy contento de volver de la mejor manera y en un lugar que tiene una de mis olas favoritas como lo es Matanzas”.

“Matanzas es muy parecido a Hookipa en Maui, la diferencia es que acá en Chile es una ola de izquierda y allá en Hawai es de derecha, pero para navegar en estas aguas me preparé en Cabo Verde en África, lugar que presenta olas muy parecidas a acá en la potencia, pero que no abren como lo hacen en esta playa”, aseguró.

Respecto a encaminarse a un cuarto título mundial con sus terceros lugares en las dos primeras fechas, Víctor señaló que “ya no siento la presión que sentía antes de tener los campeonatos planetarios, ahora estoy disfrutando al final de mi carrera deportiva y creo que es por eso que he comenzado muy bien este año”.

“No tengo ninguna presión, nada que perder, solo disfrutar y reflejar el mi Windsurf en el agua en lo que resta de campeonato”, finalizó.