Joaquín Niemann firmó este jueves un ilusionante debut en el Masters de Augusta 2024, uno de los ‘Major’ más prestigiosos en el circuito mundial de golf.

El deportista nacional finalizó la jornada con una tarjeta acumulada de -2 y se encuentra, a falta que algunos jugadores finalicen el recorrido, en el noveno lugar. Es el mejor latinoamericano.

El de Talagante, de 25 años, cerró una tarjeta con 70 golpes, con un registro de cinco birdies (hoyos 3, 8, 13, 15 y 17), un bogey (12) y un doble bogey (5).

‘Joaco’ quedó a solo un golpe de meterse entre los seis primeros de la clasificación y a cinco impactos del líder, el estadounidense Bryson DeChambeau.

Segundo está su compatriota Scottie Scheffler con -6 y más atrás, con -4, están el inglés Danny Willett, el danés Nicolai Højgaard y el estadounidense Max Homa.

Niemann volverá a la acción este viernes 12 de abril, desde las 13:00 horas de Chile, si el clima lo permite. Va por ponerse más arriba en la lucha por la tradicional ‘Chaqueta Verde’.

Joaquin Niemann with an impressive -2 (70) opening round at The Masters.

This keeps the Torque GC Captain in contention heading to Friday. pic.twitter.com/jinDh2e1wp

— LIV Golf Nation (@LIVGolfNation) April 11, 2024