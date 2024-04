Una escena peligrosa y que pudo terminar en tragedia ocurrió este domingo en la París-Roubaix de ciclismo. Los protagonistas: el experimentado pedalero Mathieu Van der Poel y una espectadora en el tramo de Pont-Thibault a Ennevelin.

En un momento de la carrera, una mujer lanzó una gorra a la rueda de la bicicleta del neerlandés, gran figura del ciclismo y ganador precisamente de la prueba en suelo francés.

Una maniobra que ejecutó de forma sigilosa, pero que no pasó desapercibida para las cámaras. Lo hizo a 42 kilómetros de la metra y cuando Van der Poel manejaba su bicicleta a casi 50 km/h.

Incluso, el medio SBS Sport publicó el registro en redes con la siguiente leyenda: “¿Fue este un intento de sabotaje al ganador de la carrera Mathieu van der Poel en la París-Roubaix?”.

“Lo que parece ser una gorra de ciclista es arrojado o dejado caer casi directamente a la rueda trasera de Mathieu van der Poel y que buscaba derribarle de la bici trabando la transmisión”, agrega.

El corredor del Aplpecin se encontraba en el tradicional tramo de adoquines de la París-Roubaix, por lo que una caída podría haber perfectamente acabado en tragedia.

No es la primera vez que al neerlandés de 29 años le ocurren estos condenables ataques. Ya le habían arrojado cerveza durante el transcurso del Tour de Flandes hace apenas unos días.

Finalmente, Van der Poel ganó esta mítica carrera metiéndole tres minutos de diferencia a sus rivales. Durante 60 kilómetros marchó el neerlandés en solitario.

Was this a sabotage attempt of race-winner Mathieu van der Poel at Paris-Roubaix?

What appears to be a cycling cap is thrown or dropped nearly directly at Mathieu van der Poel's rear wheel.#ParisRoubaix #sbscycling #couchpeloton pic.twitter.com/ZkdaQY8ccr

— SBS Sport (@SBSSportau) April 7, 2024