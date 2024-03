El senderismo o trekking es un deporte que conecta a la persona con la naturaleza y permite explorar y conocer distintos ambientes, pero es crucial ser conscientes de los riesgos que puede implicar su práctica, como el daño a la vegetación, el impacto a la vida silvestre, la erosión del suelo e incendios forestales.

Según un estudio publicado en 2023 por CIPER Chile, un 99,7% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos.

Es por ello, y para disfrutar un trekking de manera segura y responsable, que Francisca González, embajadora de Hi-Tec, entrega seis prácticos consejos:

1. Mantente en los senderos establecidos. No te alejes de los caminos marcados, pues esto puede perturbar los hábitats naturales, y afectar la calidad del sustrato necesario para el crecimiento de plantas, dañando la vegetación y afectando la vida silvestre, especialmente en áreas sensibles o protegidas.

2. No dejes basura. Lleva contigo una bolsa para recoger tus residuos y asegúrate de no dejar nada atrás, especialmente materiales inflamables como vidrio o plásticos.

3. Limita el uso de vehículos en zonas boscosas. Estaciona tu auto en áreas designadas y asegúrate de que no esté en contacto con la vegetación seca.

4. Evita hacer fuego en el bosque. Si necesitas calentarte o cocinar, utiliza solo áreas designadas para fogatas y asegúrate de apagar completamente cualquier brasa antes de irte.

5. Informa a las autoridades sobre actividades sospechosas o condiciones peligrosas. Si ves a alguien infringiendo las reglas, como encendiendo fuego en áreas prohibidas, o si encuentras zonas con vegetación excesivamente seca, no dudes en notificarlo. La prevención también incluye estar alerta y actuar como guardianes responsables de nuestros espacios naturales.

6. No fumar. Fumar no solo contamina el medioambiente, si no que también puede provocar incendios forestales.