Joaquín Niemann ha tenido un comienzo de año glorioso en el golf mundial y esto ha sido destacado por estrellas de dicho deporte como el actual N°3 de la clasificación, el español Jon Rahm.

El nacido en Barrika, utilizó el alza del chileno para criticar los dichos de CEO del LIV Golf, Greg Norman, quien anunció que el circuito retiró la propuesta para que sus torneos puedan sumar puntos a la clasificación y ranking planetario.

Esto despertó la ira de quien fuese N°1 por 70 semanas en el golf, quien se lanzó con todo para criticar la medida anunciada por Greg Norman.

En sus palabras, Rahm sentenció que “hace dos años ya pensaba que no era un buen sistema y, en todo caso, cuanto más tiempo pasa, más resulta que está equivocado”.

Joaquín Niemann de ejemplo

“Si alguien en este mundo, por ejemplo, no cree que ‘Joaco’ (Niemann) merezca estar entre los 10 primeros o no sabe que es uno de los mejores jugadores del mundo, no sé qué partido está viendo”, sentenció.

“Creo que cualquiera que siga el golf puede saber quiénes son los mejores jugadores del mundo y, obviamente, no creo que el ranking refleje eso en su totalidad en este momento”, expresó.

Cabe destacar que actualmente, Niemann se encuentra en el puesto N°76 del ranking mundial, pese a consagrarse campeón en 2 torneos importantes en el mundo del golf.

No obstante y a pesar se su ranking, el talagantino fue invitado por el Masters de Augusta y el PGA Championship a competir en el reconocido torneo norteamericano, situación que Rahm considera como un gran avance.

Con relación a esto, Jon confesó que “creo que es el comienzo de algo positivo que ahora le estén dando una oportunidad a un gran jugador”.

“Antes de que te des cuenta, habrá una solución para todo esto. Es simplemente abrir un poco la puerta a una conversación más amplia”, indicó.

Posteriormente siguió con sus halagos para Niemann al sostener que “ver a los mejores golfistas jugando juntos, ¿no es eso lo que todos queremos ver?. Es muy alentador, y me alegra mucho, ver que ‘Joaco’ recibe invitaciones”.

“Para ser justos, ha mostrado interés en querer clasificarse de muchas maneras diferentes y ha jugado como se supone que debes jugar, así que creo que es justo que reciba invitaciones”, finalizó.