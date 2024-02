Joaquín Niemann está brindando una gran participación en el torneo LIV Golf Mayakoba que se está disputando en México.

El chileno, logró un histórico récord al ser el segundo jugador y el primer latino en bajar de los 60 golpes en una ronda del LIV Golf, luego de encajar 59.

En su brillante presentación, ‘Joaco’ tuvo una jornada sin fallos en donde metió 10 birdies y un águila.

Gracias a los golpes de Niemann, el team ‘Torque’, del cual Joaquín es el capitán, está liderando la competencia con un total de -13 golpes.

Por su parte, Guillermo ‘Mito’ Pereira ha tenido una complicada jornada y por ahora se ubica en la posición T41 con un +2.

Cabe destacar que Joaquín Niemann -por ahora- se ubica como líder de la competición en suelo mexicano con un score de -12, mientras que su máximo perseguidor es el estadounidense Patrick Redd con -7 y tercero se instala el español Sergio Garcia con -6.

A round for the LIV Golf record books 5️⃣9️⃣ @joaconiemann fires a course record 12-under during Round 1 in Mayakoba 👏 #LIVGolf @TorqueGC_ pic.twitter.com/UjgeZFq9LB

An unbelievable round to start 2024 ‼️@joaconiemann’s 59 is the second sub-60 round in LIV Golf history 💪#LIVGolf @TorqueGC_ pic.twitter.com/O5gKKuyY7P

— LIV Golf (@livgolf_league) February 2, 2024