El chileno Joaquín Niemann vive un 2024 de ensueño. Y es que, este domingo, el golfista se probó su segunda corona de la temporada tras consagrarse como campeón del LIV Golf Jeddah en Arabia Saudita.

El deportista nacional, que ya había levantado el título en Mayakoba (México) en febrero, superó en suelo árabe a golfistas de la talla del sudafricano Charl Schwartzel y del español Jon Rahm, uno de los favoritos para quedarse con el certamen.

Niemann terminó con un puntaje de -17, cuatro unidades de ventaja respecto de su escolta. Monumental.

De esta manera, y luego de los dos títulos que ha obtenido en el año, el chileno además escaló hasta el liderato del ranking del LIV Golf.

2 OUT OF 3! This just the beginning for JOAKING NIEMANN: One of the BEST IN THE WORLD! 🔥#LIVGolf @livgolf_league pic.twitter.com/qR7cjuleaJ

— Torque GC (@TorqueGC_) March 3, 2024