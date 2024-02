Una excelente noticia está celebrando la portera de las ‘Lobas’ Madeleine Cortez, quien se ganó las miradas del balonmano internacional en la pasada cita mundial que se disputó en Dinamarca en diciembre del 2023.

Si bien las chilenas no lograron escalar a los primeros puestos de la competición, las atajadas, estiradas, y voladas de la chilena, le valieron un grandioso reconocimiento que fue entregado por la IHF (Federación Internacional de Balonmano).

En una publicación colgada en la cuenta oficial de Instagram del mencionado deporte, se destacaron las mejores jugadas que contuvo Madeleine, además de los números que arrojó su brillante participación.

En total fueron 72 atajadas, 4 veces mejor jugadora del partido y recibió una calificación general de 33 ponderada, lo que la convierte en una la mejores arquera de 1.64 metros en la competición internacional.

Por su parte, las ‘Lobas’ cerraron su participación en el mundial vencieron a China en su último duelo, victoria que las dejó en el casillero N°27 de la competición.

🇨🇱 @balonmanochile's 𝐌𝐚𝐝𝐞𝐥𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞𝐳 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐤𝐞𝐞𝐩𝐞𝐫 at the 2023 Women's World Championship (164 cm) but here's some facts:

🙅 72 saves

➗ 33 rate

🎩 4 times Player of the Match

🍿 Time to see her top fast break saves: pic.twitter.com/zSGXZn3Ngo

— International Handball Federation (@ihf_info) February 7, 2024