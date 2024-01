Los Diablos, la selección masculina de Hockey Césped, logró este martes un ajustado triunfo que los mantiene con vida en el Preolímpico que se juega en Mascate (Omán).

Y es que luego de caer en el debut ante Nueva Zelanda (3-1), el combinado chileno estaba obligado a vencer a Canadá. Y los pupilos de Sergio ‘Cachito’ Vigil cumplieron.

El partido acabó 3-2 a favor del equipo nacional, que se encontró tempranamente en desventaja gracias al tanto de Gordon Johnston, a los 7 minutos.

Felipe Renz lo empató a los 14′ para Chile y, a los 28′, José Maldonado aventajó a Los Diablos.

En el final del tercer cuarto, Maldonado repitió para darle tranquilidad a los nacionales, que aguantaron los ataques canadienses hasta el último minuto de partido.

Ya en los segundos finales, Johnston anotó otra vez para los norteamericanos para el 3-2 final.

En el otro partido del Grupo B, Alemania empató 2-2 ante Nueva Zelanda, por lo que ambas selecciones quedaron con 4 puntos. Chile suma 3 y Canadá no tiene unidades.

En la última fecha de la fase de grupos del Preolímpico, los nacionales deberán vencer a los germanos (actuales campeones del mundo) si quieren avanzar a semifinales y aspirar a un cupo en los Juegos Olímpicos de 2024.

El duelo entre Chile y Alemania está programado para este jueves 18 de enero, a contar de las 07:00 horas de nuestro país.

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 𝟐 – 𝟑 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞

Chile edge Canada to register their first win at the FIH Hockey Olympic Qualifier in Oman.

Chile will play World Champions Germany in their final pool stage game.

📲 – Download the https://t.co/71D0pOpuZ8 app to stream all… pic.twitter.com/gxLdKlr1oQ

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) January 16, 2024