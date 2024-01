Dos de los medallistas de oros que tuvo el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fueron Rodrigo Rojas y Valentina Toro, excelsos representantes del karate en nuestro país que por estos días están protagonizando una nueva polémica.

Resulta que el Círculo de Periodistas de Chile premió en la habitual ceremonia a lo más destacado del año a Valentina Toro, quien fue galardonada como la mejor en su disciplina en el 2023, algo que generó la molestia y reclamo de Rodrigo Rojas, quien detalló que “si les soy sincero, estoy bien triste, desilusionado. Como no es primera vez que me sucede, quise no callármelo y expresarlo”.

“Simplemente quería buscar una forma de invitar a los periodistas que están involucrados en esta votación a revisar los métodos por los que están eligiendo a los deportistas. Invitarlos a investigar más sobre los logros de cada deportistas, porque estoy seguro de que más de un atleta ha estado en mi situación”, indicó.

Las replicas de Valentina Toro

Esto desató la replica de Valentina Toro, quien se adjudicó el comentado premio y quien no se quedó callada ante la arremetida de su compañero de deporte.

Es por eso que en diálogo con Al Aire Libre de Cooperativa, la chilena contestó las palabras de Rojas aclarando que “creo que los dos teníamos bastantes méritos para ser el mejor deportista de Chile. Es algo que deciden los periodistas. Es un tema totalmente de opinión y democracia ya que los periodistas escogen a su parecer quien es el mejor”.

“Él decía que debía ganar por un tema numérico de los premios, pero creo que los dos tuvimos un buen año y tanto él como yo éramos merecedores del premio”, indicó Toro.

Por último, apuntó que “creo que claramente por números él debió haber ganado, pero como digo, son opiniones de los deportistas y estoy agradecida porque me hayan elegido a mí”.

Una molestia de Rodrigo Rojas que llega en tras un año brillante para el karate nacional, un deporte que brilló en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y que ahora, por culpa de un nuevo galardón, está generando conflicto entre dos brillantes representantes de la disciplina.