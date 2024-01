Desde 2003 que Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ha estado construyendo parte de la historia del puerto de la región de Valparaíso y de la escena nacional e internacional del descenso urbano y, en 2024, lo hará nuevamente cuando celebre su vigésima edición el próximo 3 de marzo en Cerro Alegre.

Momento histórico para un evento pionero dentro de la disciplina y que celebrará su aniversario con 30 de los mejores pilotos del orbe y siendo la carrera insignia de la Serie Global Cerro Abajo, que en 2024 sumará una carrera en Italia, a las que ya se realizan en México y Colombia.

Para uno de sus creadores y actual director del evento, Víctor Heresmann, las repercusiones locales e internacionales que ha tenido Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no eran algo que estuviese previsto cuando se realizó la primera edición en 2003.

“Esta celebración nos da el espacio para mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo certero que es el dicho de que a veces el fin es el propio camino”, dijo el director del VCA.

“Esta loca idea de hace 20 años le entregó al país un evento que se enraizó en una ciudad y desde ahí desplegó alas y aterrizó en otros continentes”, agregó Heresmann.

La edición 2024 del evento se realizará el próximo 3 de marzo y está confirmada la presencia de los dos principales favoritos al título del “Rey del Puerto”: el actual tricampeón de la competencia, Tomas Slavík.

El checo llegará tras haber ganado en 2023 a pesar de sufrir una fuerte caída y posterior lesión durante las bajadas de entrenamiento. También estará el bicampeón de la carrera y la máxima carta nacional, Pedro Ferreira, quien también tuvo una caída el año pasado que lo dejó fuera de competencia.

Sobre su accidente y pérdida del título, Ferreira señaló que “en la última carrera tuve una caída en el entrenamiento y no pude competir. Fue una lástima porque me sentía preparado, pero lo utilicé este año como motivación y voy por mi tercer campeonato. Me siento fuerte y creo que físicamente estoy en mi mejor momento”.