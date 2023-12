La NFL ha suspendido por el resto de la temporada al jugador de los Pittsburgh Steelers, Damontae Kazee, por un golpe con rudeza innecesaria durante el duelo donde su equipo cayó ante los Colts en Indianápolis.

La jugada aconteció en el segundo cuarto del encuentro disputado el pasado sábado, momento en el que Kazee golpeó duramente en la cabeza al receptor Michael Pittman Jr.

Sin embargo, fue en las últimas horas donde el vicepresidente de operaciones de la NFL, Jon Runyan, anunció la suspensión del defensor de los Steelers por reiteradas faltas similares.

Solo en esta temporada, Damontae Kazee ha sido castigado cinco veces por rudeza innecesaria, acumulando multas por 59.030 dólares (más de 50 millones de pesos).

“El video de la jugada muestra un golpe contundente al área de la cabeza/cuello del receptor de los Colts, quien estaba en una postura indefensa. Tuvo un camino libre hacia el oponente y el contacto ilegal se pudo evitar. Las acciones fueron flagrantes”, indicaron desde la liga de football americano.

En base a lo anterior, se castigó al jugador de los Steelers con la suspensión de su paga y su exclusión en las tres restantes jornadas de la temporada regular y los posibles partidos de Playoffs.

