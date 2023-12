Un 2023 movido, lleno de cambios y desafíos vivió Martín Vidaurre, ciclista nacional de mountain bike quien por primera vez corrió en lo más alto del Cross Country (XCO), debutando en la categoría Elite del Campeonato Mundial UCI este año.

No solo eso, sino que todos los ojos estuvieron puestos sobre él en octubre, cuando le entregó la primera medalla a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con una carrera llena de emoción y un final con lágrimas, ganándose la empatía y el cariño de los chilenos y demostrando que es un competidor innato.

Cerrando el año con su mejor resultado a la fecha, una P18 en el circuito Olímpico, y una P6 en el Short Track de Canadá, Vidaurre hace un balance de la temporada, y detalla que quiere ir por más.

“Mi temporada fue larga, intentando estar en forma para poder hacer el año parejo. Es muy difícil estar al 100% y uno tiene que elegir dónde apunta. Fueron muchos desafíos de cambio de equipo, de gente nueva, de mucho aprendizaje. No me quejo. Creo que los años anteriores han sido muy buenos, y si bien este año fue plano, es bueno dejar algo para el futuro, a lo que desear”, cuenta el atleta de Red Bull.

Corriendo con la élite

Este año, Vidaurre se codeó con grandes figuras del ciclismo, como Thomas Pidcock y el 10 veces campeón del mundo Nino Schurter, quien es además su ídolo.

Sobre correr en Elite, confiesa que el nivel excedió sus expectativas. “Entré pensando que era un poco más fácil, sinceramente. Al final me estoy dando cuenta de que no hay magia. Lo que hay que seguir haciendo es seguir trabajando. Más que experiencia, son las horas. Hay que tener la capacidad de aguantar las altas intensidades, y encontrar ese balance. Si quiero seguir hartos años más, tengo que irme con calma”, declara

Lo mismo señala Jorge Cajigal, su entrenador desde los 15 años, quien lo acompañó en la preparación física y mental de la temporada. “Una persona que pasa de categoría Sub – 23 a Elite, no porque le vaya muy bien en una significa que va a llegar a arrasar. Es un deporte muy longevo, como un Nino Schurter, que sigue ganando. Martín pudo darse cuenta de que la cosa no era tan fácil de lo que el ambiente le hacía creer, pero también se dio cuenta de que puede estar en la punta, con los grandes, como lo estuvo en el XCC de Canadá”, sostiene.

Este 2024, parte con dos nuevas fechas en Brasil, donde será clave la sumatoria de puntos para clasificar a París 2024. Solo hay 34 cupos para la categoría masculina, y las fechas de la Copa del Mundo UCI son las últimas instancias puntuables, previo a la publicación de la lista oficial de clasificados en mayo.

“El foco para 2024 son los Juegos Olímpicos, y buscar la clasificación. Martín ya partió la pre-temporada para el próximo año, hay que pegar fuerte en las Copas del Mundo en Brasil, no cometer errores, buscar que los entrenamientos se den de la mejor manera posible. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer y qué no. Si conseguimos la clasificación ahí va a haber una segunda curva, a buscar un segundo peak en París 2024”.