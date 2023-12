Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, es una de las máximas estrellas de la NFL y, según ha confirmado él mismo, un fiel creyente de las cábalas.

Prueba de lo anterior es que, de acuerdo a sus palabras, lleva usando los mismos calzoncillos en sus partidos desde 2017.

Según consigna Telemundo, el campeón de los Super Bowl de 2020 y 2023 no ha cambiado su ropa interior para los encuentros de la liga de football americano desde que debutó hace siete años.

“Mi esposa Brittany me los consiguió, así que me gustan y tengo que usarlos. Además, me los puse esa primera temporada, y tuvimos una temporada bastante buena”, contó ‘Pat’.

“Sin embargo, sólo los uso el día del partido, para que no estén demasiado desgastados. No son desagradables, los limpio”, añadió el mariscal de campo, recalcando que mantiene la higiene de la prenda.

En la misma línea, Patrick Mahomes indicó que “los lavo de vez en cuando. Pero si estamos en racha, no puedo lavarlos, Tengo que seguir así, mientras ganemos, mantendré la superstición”.