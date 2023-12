Lakewood, en Colorado (Estados Unidos), fue el escenario de una insólita pelea de árbitros durante un partido de baloncesto colegial.

Fue en el duelo entre los cuartos grados de Cherry Creek y Legend Blue (niños de 9 a 10 años) donde, en el último cuarto, uno de los cuatro jueces del encuentro las emprendió contra uno de sus colegas.

El referí golpeó en el rostro a otro silbante en el medio de la cancha, tumbándolo al parqué del Gold Crown Field House.

Trascartón, un tercer árbitro se abalanzó sobre el ya derribado juez, mientras el primer agresor era contenido por gente del público.

Cuando el silbante golpeado pudo reponerse, se paró en posición de pelea -tal boxeador- para ofrecerle golpes al referí que se había arrojado encima suyo.

La impactante imagen de la pelea de árbitros, de acuerdo a Infobae, no tardó en volverse viral y provocó sanciones para los tres árbitros implicados.

“Le hemos notificado de manera individual a los árbitros contratados que han sido suspendidos de manera indefinida para trabajar en la Gold Crown Foundation”, indicó la organización a cargo del torneo escolar.

“Lo más importante es que pedimos disculpas a todos los que tuvieron que presenciar su comportamiento inaceptable, especialmente a los niños. Esperamos volver a encarrilar nuestra liga y reanudar lo que será una gran temporada”, agregaron desde la Fundación.

— RedWave Press (@RedWave_Press) December 12, 2023