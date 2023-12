Solo minutos antes de la largada de los 100 kilómetros de Vulcano Ultra Trail 2023, la experimentada atleta Marlene Pérez recibió un llamado telefónico que la descolocó por completo.

La madre de la corredora de 57 años había sido hospitalizada de urgencia y su estado, en ese momento, era grave.

Remecida, y con la duda de si disputar o no el certamen de Trail Runnng, la ‘Liebre’ se decidió por ajustar los últimos detalles y pararse en la línea de salida.

Así, junto a casi un centenar de corredores, largó desde Petrohué con rumbo a volcán Osorno, el tramo más duro de la carrera más difícil de Vulcano.

Pasadas las dos de la madrugada, Marlene llegó al refugio Teski del macizo, el primer punto donde los atletas podían parar unos segundos a comer, beber y recargar energías (luego de casi 30 kilómetros de recorrido).

Ahí, mientras algunos abandonaban por el frío extremo, Pérez fue atendida por profundas heridas en sus rodillas. La experimentada corredora se sentó con la mirada perdida.

“No sé cómo sigo corriendo”, fue lo único que dijo, mientras recibía asistencia, agua y un plato con sopa. Pero continuó su carrera.

Horas después, en el punto de control Petrohué -el último antes del ascenso final-, la ‘Liebre’ supo que su madre estaba estable y floreció de ella una velocidad impresionante.

Así, pasadas las 16:00 horas, Marlene Pérez fue la primera mujer en cruzar la meta de los 100K. “Aun no me pesan los 57 años”, fue lo primero que dijo la ganadora de Vulcano Ultra Trail.

“Cuando supe que mi madre había sido hospitalizada grave, 10 minutos antes de la largada, dije ‘tengo que correr por ella’. Esta carrera fue de corazón”, agregó la experimentada corredora.

Consultada por qué pensó al enterarse sobre la situación de su madre, Pérez confesó que “pensé en devolverme. Pero me contuvieron, me dieron ánimo y me dijeron que debía estar en la largada”.