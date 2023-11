El 7 de octubre de 2006, la selección chilena de hockey patín femenino se convirtió en el primer equipo colectivo nacional en ganar una corona planetaria. El país sería testigo de una gesta inolvidable. Las responsables serían las ‘Marcianitas’, un equipo de otro planeta.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para esa histórica escuadra y para los combinados que vendrían. Siete jugadoras, incluyendo a varias ex Marcianitas, denunciaron a uno de los entrenadores encargados en liderar el hockey patín nacional de abuso.

El acusado es Eduardo Flores Castillo, quien en la presente jornada será formalizado por el delito abuso sexual reiterado en contra de una menor de 14 años, en un hecho ocurrido a fines de 2021.

En un reportaje de Meganoticias, llamado ‘El dolor de las Marcianitas’, la delantera y exseleccionada Marcela Bustamante declaró que “siempre me hacía mirar la pared y se masturbaba. Acercaba sus genitales a nosotras mientras hacía que medía las caderas, nos hacía tocar el piso”.

“Diría que es un depredador sexual. Ataca a todas las edades y tiene como un método… Nos llevaba al baño y nos decía que era para pesarnos y medirnos. Él no tiene ninguna competencia, no es nutricionista. Nos pedía que nos fuésemos sacando la ropa”, agregó.

Quien se sumó a las denuncias fue la ex hockista Camila Aballay. “Tenía 10 u 11 años, y este tipo abusó de mí y otras chicas en distinto grado. Me hizo quitar la ropa, bajar las calzas hasta las rodillas, y me empezaba a tocar las piernas… Él me tocaba los glúteos, la cintura. Todo bajo el pretexto de una evaluación física. Esa vez, él olía a mucho alcohol”, dijo.

Este último hecho ocurrió en el baño del colegio donde entrenaban en San Ramón. Flores fue despedido del establecimiento pero nunca denunciado, por lo que continuó entrenando en otros lugares.

Gran parte de estas denuncias son por hechos que pasaron hace casi dos décadas, por lo que prescribieron. Eduardo Flores fue contactado vía Whatsapp por el citado medio. Se limitó a decir que las acusaciones son falsas y que cualquier duda consultaran con su abogado.