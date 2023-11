La leyenda femenina de la WWE, Tammy Sytch, más conocida como ‘Sunny’ atraviesa uno de los peores momentos de su vida al ser condenada a 17 años de cárcel tras ser protagonista de un mortal accidente vehicular en 2022.

En el choque falleció un hombre de 75 años de edad, lo que provocó la detención de la exluchadora, pero ahora se ha comunicado la condena para la exestrella de lucha libre.

Según lo detallado por el medio TMZ, su sentencia se conoció hoy luego de que hace 90 días se declaró “sin oposición” por causar dicho accidente mortal que sucedió en Ormond Beach.

Así también, el citado medio indicó que Sytch dio un mensaje a la familia del fallecido antes de conocer su condena en donde detalló que “sé que mis palabras no son suficientes, pero sepan que pienso en ustedes todos los días”, momento en que rompió en llanto.

Por otra parte, según los antecedentes que se conocen, ‘Sunny’, quien actualmente tiene 50 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol el día del choque en la estado de Florida.

Happening Now: former WWE star & Hall of Famer Tammy Sytch is in court for sentencing. She pleaded no contest for a 2022 fatal crash where police say she was driving drunk. She faces up to 25 years in prison. @news6wkmg pic.twitter.com/lat4ZuSUZ8

— Molly Reed (@Mollyreednews) November 27, 2023