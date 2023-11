La atleta nacional Martina Weil se sometió el miércoles a una operación en su rodilla izquierda, poniendo así punto final a una exitosa temporada 2023.

Una campaña donde batió en más de una ocasión el récord nacional de los 400 metros planos y que cerró con dos medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: un oro en la citada distancia y una plata en el relevo 4×100.

Una intervención quirúrgica que llegó en medio de la polémica de la posta 4×400 nacional en los Panamericanos, con fuertes acusaciones e intervención de Ximena Restrepo, la madre de Weil.

“Tengo un quiste en la rodilla que se llama quiste de Baker y me genera presión en los tendones, la idea es sacarlo y solucionarlo porque me está doliendo mucho“, había contado en la previa.

Martina dio a conocer en redes detalles de la operación, realizada en la Clínica MEDS. “Todo salió increíble. De verdad mil gracias por los mensajitos”, indicó la velocista.

“Me han llegado miles de mensajes… Y me preguntaron cómo fue… La idea era hacerlo artroscópico, pero no se pudo, así es que me sacaron esa gelatina que se forma”, agregó.

La hija del otrora exitoso lanzador de la bala chileno, Gert Weil, se declaró ansiosa por volver a corto plazo a entrenar para la temporada 2024, donde espera clasificar a los Juegos Olímpicos de París.