La fiebre por Fiu no se detiene. La mascota de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 causó furor desde la inauguración del certamen continental y sigue siendo todo un ‘boom’. Su creador, el diseñador gráfico Eduardo Cortés, abordó el éxito del pájaro de siete colores, que ha dejado unas ventas de más de 55 mil ejemplares.

En entrevista con La Tercera, el profesional de 50 años contó detalles de su inspiración para crear a Fiu y acusó que la organización “no lo pescó más” después de entregar el diseño.

“El día que presentaron a Fiu no me dejaron entrar al acordonado. Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Le regalaron a todas las autoridades un Fiu. Llamé a un contacto que tengo y pedí que me dejaran entrar. Luego, me acerqué a la fila donde estaban regalando peluches, pero me dijeron que eran sólo para deportistas. Tuve que dar pena. Dije que por favor me diera uno para mi hijo, porque yo era el creador de Fiu… No me creían”, relató Cortés.

Una decepción que aumentó tras presenciar la ceremonia inaugural de los Panamericanos, donde su diseñador esperaba que, al menos, fuera nombrado por su gran aporte a la fiesta deportiva. Eso no sucedió.

Al pasar los días, Cortés se fue dando cuenta del éxito de Fiu: “Hablaban de la ‘Fiumanía’. Yo pensé que era una maniobra de marketing para tratar de vender las cosas que no pudieron. Luego, me empezaron a enviar memes donde salía Fiu o un post en Twitter donde alguien decía: ‘Nuestro equilibrio emocional depende de Fiu’. Ahí supe que había algo más”.

La recaudación de los peluches del pájaro de siete colores va en más de 800 millones de pesos y, más allá del dinero, el diseñador gráfico lamentó el poco reconocimiento que tuvo por parte de la Corporación Santiago 2023. “Cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”, recalcó.

Respecto del proceso de creación de Fiu, Cortés contó que todo nació por la pasión que arrastra de su familia de contemplar la fauna y sacarle fotos a animales: “Era un pájaro que nunca había visto y me llamó la atención”.

“Investigando, llegué a un video en YouTube de una bióloga marina que se llama Carolina Yáñez. Ella no lo sabe, pero me ayudó mucho. Ahí dice que el sietecolores ‘es una veloz y escurridiza bola amarilla’. Cuando escuché eso, dije ahí está”, reveló el dibujante, quien señaló que su nombre se basa en el canto de la propia ave.

Pese a que en un principio debió aguantar comentarios de usuarios que criticaban a Fiu y reclamaban por un supuesto pago millonario al diseñador, Cortés aclara que no fue así y que, a día de hoy, se siente orgulloso por su creación.

“El eslogan de Fiu es ‘ser pequeño no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo’. O sea, no importa que tengas menos plata o que seas menos reconocido. Vas a dar tu mejor esfuerzo. Es poco atlético, es gordito, pero se tira al suelo. Y si hay que subirse al bote, lo hace. Eso es Fiu”, aclaró.

En la misma línea, complementó: “Yo siento que a la sociedad chilena le faltaba un apapacho. Y encontraron en Fiu la figura para aferrarse a eso. Para decir: ‘dejemos de pelear un rato. Descansemos lo emocional y démonos ternura"”.