Una espectacular noticia recibe el Team Chile de cara los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y es que, este domingo, el especialista de esquí náutico de apenas 17 años, Martín Labra, logró su primera medalla en la categoría adulta tras colgarse el bronce en el Mundial Open de Estados Unidos.

El deportista chileno brilló en las aguas de Jack Travers y fue en la final de figuras donde ‘Tincho’ selló su increíble participación con su tercer lugar, aunque también mostró sus credenciales en el overall, luego de un importante salto que lo dejó en el quinto puesto con 2.588 puntos.

Una presea de bronce que se suma a las otras cuatro medallas mundiales que Labra ha ganado este 2023, luego de su oro y plata en el Mundial sub-17 y su oro y bronce en el Mundial sub-21 en México.

“Estoy súper feliz. Fue un muy buen torneo y tuve una buena actuación en los tres eventos, más que nada en salto y en figuras”, expresó el chileno tras bajarse del podio.

En la misma línea, complementó: “En salto subí mi velocidad y eso me dejó con más chances de pelear más arriba quedando quinto, que me deja muy feliz. Y después en la final de figuras, pude quedar tercero, lo que me deja muy orgulloso para darle con todo en los Panamericanos”.