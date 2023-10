Vino por revancha y la logró. Nicolás Gutiérrez se quedó con los 80 kilómetros de Ultra Paine 2023, el tramo más exigente de la carrera de Trail Running que se desarrolla en los alrededores del Parque Nacional Torres del Paine.

En la edición 2021 del certamen, el corredor santiaguino completó el mencionado recorrido en cuarto lugar, con un tiempo total de 9:39.30 horas.

Esta vez, en su segundo intento, si bien tardó unos minutos más, le bastaron sus 9:54.17 horas para quedarse con el primer lugar.

“La vez pasada llegué con algunas molestias en la rodilla, terminé con la bala pasada por ser mi primera vez. Esperaba ahora estar en el podio, pero no este primer lugar”, dijo Gutiérrez a BioBioChile.

“No quería llegar con molestias esta vez, así que me mantuve en un kilometraje constante. Desde el kilómetro 10 al 75 corrí solo, sin otro corredor de los 80. Pero llegando a la bajada me alcanzaron y no quedó otra que tirarse con todo para abajo”, añadió Nicolás.

Consultado por qué fue lo más difícil en esta edición de Ultra Paine, el santiaguino sostuvo que “la segunda subida fue dura, pero del kilómetro 50 al 60 es una parte muy trabada, en la que cuesta correr, porque te vas topando con los corredores de las otras categorías”.

Para cerrar, el vencedor de los 80K le dedicó el triunfo a su señora e hija, quienes no estaban en la meta al momento de su llegada, pero con las que se abrazó emocionado al volver a verlas.

“A veces dejo la guagua a su cargo mientras yo salgo unas horas a correr, así que por bancársela se lo debo a ellas”, confesó Nicolás.