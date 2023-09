El Team Chile de beisbol está a un paso de quedarse sin su máxima figura para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, evento multideportivo que arranca el próximo 20 de octubre.

Alberto Díaz es un beisbolista venezolano que fue parte de la prestigiosa MLB, la máxima liga de este deporte a nivel profesional. Se casó en nuestro país, tiene una hija chilena y desde hace años que juega en la selección chilena.

El pitcher de 32 años inició hace aproximadamente un año los trámites para obtener la nacionalidad y poder defender al país anfitrión en los Juegos Panamericanos. Sin embargo, uno de los líderes del equipo nacional no ha recibido respuesta y se preocupa a pocas horas del cierre de la lista de jugadores para el evento.

Bio Bio Deportes habló en exclusiva con el lanzador de origen llanero, quien se refirió al problema de su nacionalización y por qué no puede ser parte de La Roja del beisbol en Santiago 2023.

“Principalmente es por burocracia gubernamental, porque yo cumplo con el tiempo establecido por la ley para el trámite de la nacionalidad. Hace un año metí los papeles para la nacionalidad, en agosto de 2022, y a la fecha aún nada, ninguna respuesta e información”, declaró.

“Cabe destacar que yo estoy desde el 2017 acá en Chile y mi residencia temporaria me la entregaron en diciembre de ese año. Después de eso introduzco mi residencia definitiva, la que me dieron en julio de 2019. Tras ello, en agosto de 2022, introduzco la solicitud de la nacionalidad”, complementó.

Incluso, Díaz entregó detalles de su situación familiar que podría allanar su petición de nacionalidad, pero nada ha pasado.

“Yo también tengo una hija que nació en Santiago de Chile el año 2018, por lo que tiene establecido el trámite de la nacionalidad. O sea, es un requisito que puede ‘agilizar’ este trámite. Cumpliendo 5 años desde que te aprueban la visa temporaria, te aprueban la residencia definitiva y si calculamos del 2017 a la fecha estamos para la nacionalidad. Incluso teniendo hijos chilenos, con 2 años de permanencia definitiva, ya es suficiente para meter la nacionalidad”, indicó.

“Los trámites yo los cumplo, no me salto ningún requisito, cotizo y también pago impuestos. Todo super transparente y regular, pero por cuestiones de burocracia no pasa nada. Además este caso es para aportar al país”, dijo.

Así, el ex Chicago Cubs se está perdiendo el máximo evento multideportivo en Chile. “Es un tema bastante triste. Desde el 2019 que está esa ilusión por poder llegar a este certamen y, como siempre lo he dicho, es retribuir al país que me dio la oportunidad de formarme, de tener una familia, un techo y de poder crecer”.

“Y que no lo pueda hacer desde un sector que yo domino y que tuve la dicha de ser profesional, obviamente es algo frustrante y triste para mí y para el equipo”, añadió.

En la misma línea, Antonio Díaz contó que “nos sentíamos muy entusiasmados y contentos de poder conformar un buen equipo. Había una armonía muy bonita y esto nos baja la moral, nos baja los ánimos. Además de la parte física, la parte anímica es muy fundamental en un equipo y este tipo de cosas influye”.

Por último, consultado por si existe la esperanza de solución al tema de aquí a mañana, el también profesor de inglés indicó que “la esperanza es lo último que se pierde. De igual manera no se puede negar que hay un sinsabor, hay un factor que está presente que puede ser que esto no se dé”.

“Hay que seguir con fe y esperando que se pueda hacer algo en este sentido, porque hay una ilusión muy bonita y de verdad que hay unas ganas tremendas de hacer un buen papel, de darlo todo por este país y espero que lo puedan considerar”, sentenció.