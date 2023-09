La NFL sorprende comúnmente a los aficionados a nivel mundial, quienes esperan y anhelan el retorno de la brillante competición que se roba las miradas del planeta con el afamado Super Bowl.

Sin embargo, hace solo unos días el liniero de Louisville -equipo de fútbol americano universitario-, Willie Tyler, realizó una pirueta muy inusual para disuadir a sus oponentes, desconcentrarlos y así, ayudar a los Cardenales a conseguir la ventaja en una jugada por el costado izquierdo.

Así también, en alguno de los videos se alcanza a escuchar como el experimentado tackle ofensivo de los ‘Rojo y Negro’, grita para robar la atención de los rivales de Boston College.

Lo que más sorprende es que Tyler pesa cerca de los 140 kilos, por lo que se destaca su buen estado físico para poder realizar la pirueta sin mayor complicación en el terreno de juego.

Este detalle fue destacado por el equipo de Gimnasia de Estados Unidos, quienes reaccionaron a la pirueta del jugador de los Cardenales.

En una publicación en ‘X’ (anterior Twitter), el equipo estadounidense detalló entre risas que “¡La gimnasia es para todos!”

This Louisville lineman randomly hit a cartwheel in the middle of the play 🤣pic.twitter.com/3wO4ygzkR0

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 23, 2023