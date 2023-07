Gran impactó a generado en el fútbol americano universitario la destitución de un controversial entrenador, Pat Fiztgerald, quien era el DT de Northwestern, casa de estudio que compite en NCAA de ese deporte.

Resulta que el motivo de su despido de la entidad universitaria viene acompañada de una oleada de denuncias en su contra por permitir novatadas, abusos sexuales sistemáticos y un sinfín de problemas para los nuevos jugadores que se integraban a su equipo.

Todo esto se reveló, luego de que la universidad realizara un sumario e investigación interna a raíz de una primera denuncia de un alumno de la casa de estudio en el norte de Chicago.

Según comentó el presidente de Northwestern, Michael Schill, parte de las denuncias incluían: “participación forzada, desnudez y actos sexualizados de naturaleza degradante, en clara violación de las políticas y valores de nuestra universidad”.

Así también, dio cuenta de que 11 alumnos e integrantes del equipo sufrieron alguna de las situaciones anteriormente comentadas y que por eso se tomó la decisión de cesar de sus funciones a Fiztgerald.

Por otra parte, el medio The Daily Northwestern, detalló que un exalumno señaló que el ambiente que se vive en el equipo es “un comportamiento absolutamente atroz, vil e inhumano“.

Aquí fue donde se conoció lo más preocupante de todas las situaciones, ya que el mismo alumno apuntó que los afectados eran “retenidos en el vestuario por un grupo de 8 y 10 estudiantes vestidos con máscaras de La Purga. Estaba desnudo y después era follado en seco”.

Además, obligaban a los nuevos estudiantes a desnudarse y a arrastrarse como un oso mientras le lanzaban proyectiles.

Por último, se detalló en el relato del afectado que existía el llamado ‘Lavado de Autos’, que consistía en “entrar en las duchas desnudo para ser rociado con una manguera fría”.

Así también apuntan que lo que ocurría era tan brutal que “era prácticamente imposible que el entrenador no lo conociera, ya que los jugadores de último año y Fiztgerald se hacían señas cuando detectaban una posible víctima”.

Con esto se pone fin a una larga etapa de parte de Pat, quien permaneció en la universidad al mando del equipo de fútbol americano por más de 17 años.

Head Football Coach Pat Fitzgerald has been relieved of his duties effective immediately, President Michael Schill announced today.

Read President Schill’s message to the Northwestern community: https://t.co/p9EyszUS7u pic.twitter.com/3jI6gC5is8

— Northwestern (@NorthwesternU) July 10, 2023