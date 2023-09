Las memorias de Peter Tormen vuelven a vivir al recordar el año 1987. Su triunfo en la Vuelta de Chile no solo marcó un logro deportivo para él, sino también, un pedido de justicia y dignidad que sigue arraigado en su corazón por su hermano Sergio.

Y es que a Peter siempre le ha resultado difícil olvidar el secuestro y posterior desaparición de su hermano mayor en la dictadura militar.

El 20 de julio de 1974, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) detuvieron al ciclista Sergio Tormen, de 25 años, en el taller de su padre en San Miguel. Peter, de 14, también fue arrestado, aunque liberado días después.

Sin embargo, a su edad, el joven ciclista preguntaba por su hermano y no obtenía respuesta. Fue así como, según detalló AS Chile, el impulso por buscar justicia y representar la “voz de los sin voz” lo llevó a participar de la Franja del No en 1988.

La desaparición de Sergio Tormen y una dedicatoria que no se volvió a escuchar

La historia de Sergio Tormen Méndez se resume con importantes logros en el ciclismo, tales como, el campeonato nacional en 50 kilómetros y persecución, con dos triunfos en el circuito Rengo y el Jaime Eyzaguirre, respectivamente.

A pesar de ello, según datos aportados por MemoriaViva, el campeón chileno de ciclismo fue arrestado por su cercanía en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dado que su amigo Luis Guajardo fue dirigente poblacional del MIR en Pudahuel.

“Mucho tiempo pensamos que Sergio fue capturado por ayudar y solidarizar con su amigo. No me consta que Sergio haya sido del MIR, pero se puede pensar por el grado de compromiso que asumió con Luis: pudo ser ayudista. Sergio lo admiraba mucho”, reveló Peter Tormen a La Nación en 2003.

Viniendo de una familia de ciclistas y estando en aquel mundo desde temprana edad por influencias de sus hermanos Sergio y Richard, Peter Tormen se las arregló en años oscuros para escribir su propio camino y ver al deporte como el motor de su vida.

En tal sentido, el ciclista participó en competencias de nuestro país hasta que llegó su consagración en la Vuelta a Chile de 1987 y fue ahí, cuando TVN transmitía en directo y llegó el significativo homenaje a su hermano.

“¿A quién le dedica el triunfo? le preguntan. ‘A mi hermano detenido-desaparecido"”, respondió Peter Tormen.

“Fue una explosión de grito, de alegría. Conscientes del dolor que llevamos como familia por el tema de nuestro hermano mayor Sergio, para Peter fue un desahogo muy grande poder decirle al país que le dedicaba al triunfo a su hermano detenido desaparecido“, dijo en un reportaje de TVN Richard Tormen, entrenador del ciclista más joven de la ‘dinastía’ Tormen.

Al respecto, Peter Tormen se refirió a la dedicatoria en la mencionada entrevista con AS en 2019. “Cuando hice las declaraciones fueron en vivo y cortaron la transmisión. La televisión se fue a negro (…) Fue bien llamativo y todo el mundo habló del caso porque era primera vez que algo así se veía en televisión“.

“Nunca voy a poder hablar sin quebrarme. Por la memoria de mi hermano estoy dispuesto a que se me vea la cara triste porque debemos decirlo: este es un dolor que no lo cura nada y el recuerdo de mi hermano estará siempre presente“, agregó Peter Tormen.

Un último homenaje

Ya en 2023, parte de la familia Tormen -sin Peter- se volvió a juntar para recibir un emotivo homenaje dirigido a Sergio.

Desde abril del presente año, el Velódromo del Estadio Nacional lleva el nombre de ‘Velódromo Sergio Tormen’, en reconocimiento al campeón chileno y detenido desaparecido en dictadura.

De acuerdo con MemoriaViva, “Sergio Tormen Méndez, al igual que Luis Guajardo, quedaron en poder de la DINA y la suerte que corrieron en manos de ese organismo de seguridad del régimen militar aún se desconoce, pese a que la familia puso en conocimiento de los Tribunales indesmentibles evidencias sobre la detención de la víctima y su reclusión en el centro de detención y tortura de Londres 38“.