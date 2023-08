La empresa de lucha libre All Elite Wrestling, conocida como AEW, tocó el cielo después que cerca de 80 mil personas asistieran al evento All In, que reunió a los mejores exponentes de la escena independiente en el mítico Estadio de Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra.

En medio de la expectación, la compañía de Tony Khan, encara con creces ser la alternativa para enfrentar la hegemonía de la World Wrestling Entertainment (WWE) que tiene superestrellas de gran calado como John Cena, Roman Reigns y The Rock que ayudaron a cimentar el éxito de la compañía de la familia McMahon.

En ese sentido, desde AEW mencionan en su sitio web que la empresa busca “inyectar un nuevo espíritu, frescura y energía a la industria de la lucha”. Por otra parte, hay que recordar que la empresa transmite los programas Dynamite, Rampage y Collision (miércoles, viernes y sábado).

¿La empresa de lucha libre AEW vendrá a Chile?

Después del cierre del evento entre Maxwell Jacob Friedman (MJF) y Adam Cole, el dueño de la marca priorizó que entre los eventuales destino de AEW se encuentra Latino América nombrando a Chile como un posible destino.

“Sudamérica es un gran mercado que nos gustaría visitar”, reconoció Khan tras el espectáculo. Asimismo, cabe mencionar que Tony es hijo del magnate Shahid Khan, el dueño del equipo de fútbol americano los Jaguares de Jacksonville y el equipo de fútbol inglés Fulham FC.

Shahid es ingeniero de profesión, e hizo su fortuna cuando compró Flex-N-Gate, un proveedor de repuestos de automóviles, en especial, cuando diseñó un parachoques de camión.

Entre las anécdotas de su vida, ha contado que en sus años de juventud, lavaba platos por el precio máximo de un dólar.

En la actualidad, la empresa cuenta con 69 plantas en el mundo con más de 26.000 empleados, según Forbes.