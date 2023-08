Firmó su revancha en grande. Femke Bol, atleta de Países Bajos, protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial de Atletismo de Budapest esta jornada.

Bol, que venía de pasar un bochorno hace días en la final del 4×100 al caer de cara llegando a la meta, fue esta tarde la héroe de su país al tener una remontada infartante que valió medalla de oro.

Y es que la deportista recibió el testimonio con su equipo en la tercera posición, y con varios metros de desventaja ante la representante que lideraba de Jamaica.

Sin embargo, Bol no se rindió. A grandes y veloces zancadas fue recuperando lugares hasta terminar superando sobre la meta a su rival. Impresionante.

Femke Bol y sus compañeras festejaron a rabiar la medalla de oro, como también el cronómetro de 3:20.72 que significó colgarse otra presea en el evento.

Consignar que se trató de la primera dorada de Países Bajos en el evento. Los ‘naranjos’ acabaron undécimos en el medallero con un total de 4 (también tuvieron una plata y dos bronce).

We're still not over this incredible anchor leg from Femke Bol in the women's 4x400m final ‼️#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/y2ukm9qqwh

— World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2023