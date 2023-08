Femke Bol, velocista neerlandesa, es la protagonista de una de las imágenes más comentadas en lo que va del Mundial de Atletismo que se celebra en Budapest (Hungría).

Fue en el relevo 4×100 mixto cuando la plusmarquista mundial de 400 metros en pista cubierta tropezó y cayó al suelo, a solo tres zancadas de la meta y cuando estaba a punto de ganar.

Tras recibir el testigo con una estrecha ventaja, Femke Bol no pudo mantenerla hasta la meta, ya que la estadounidense Alexis Holmes, al límite de sus fuerzas, avanzó hasta alcanzarla en los últimos 50 metros.

Su caída privó de la victoria al equipo neerlandés y también de subir al podio, del que se quedaron descalificadas luego de que la velocista soltara el testimonio.

Por el lado de Estados Unidos, el equipo de Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling y Holmes logró un tiempo récord de 3:08.80 minutos y superó la marca del mismo país en el Mundial de Doha 2019 (3:09.34).

Representing the USA, Alexis Holmes just ran one of the most impressive anchor legs you’ll ever see (48.7).

With Femke Bol, the 2nd fasted 400mh ever, ahead of her, Holmes applied pressure until she ruthlessly broke Bol.

USA wins in world record time!! 🔥🔥 pic.twitter.com/FUa8cSIsFb

— Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) August 19, 2023