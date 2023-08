Sha’Carri Richardson logró lo impensable en el Mundial de Atletismo, luego que la velocista se quedará con la presea dorada en los 100 metros planos.

Aunque su carrera ha conocido de momentos agridulces, dado que Richardson posee un largo historial de polémicas que han opacado de alguna manera sus logros alcanzados a los 23 años.

Seguramente sus 10.65 segundos, no serán fáciles de olvidar en el mundial celebrado en Budapest, Hungría, pues con su registro se guardó un lugar entre las deportistas ilustres, como Florence Griffith-Joyner y Carmelita Jeter.

No obstante, el mayor logro conseguido hasta ahora, es romper el dominio de Jamaica, con Shelly-Ann Fraser-Pryce, que se alistaba para alcanzar su sexta corona en un campeonato mundial.

👑¡Hay una nueva 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐀 de la velocidad MUNDIAL! #AtletismoRTVE 💥La estadounidense Sha'Carri Richardson acaba con la hegemonía de Shelly Ann Fraser-Pryce que buscaba hacer historia en Budapest ⏱️¡Y lo hace batiendo el récord del campeonato!

Carri Richardson era la “eterna promesa del atletismo”

Ante todo, la atleta había sido suspendida por dar positivo por consumo de cannabis, que significó abandonar una plaza para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Quiero destacar. Ser visible. Que me vean”, afirmó.

Sin embargo, la muerte de su madre, le provocó un profundo pesar, ya que mediante la cannabis, quería dejar de sentir dolor.

En ese sentido, en una reveladora entrevista para la NBC, Carri Richardson.”No supe cómo controlar mis emociones o manejar mis emociones en ese momento. Pido perdón si los he decepcionado”, sostuvo.

“Fue porque estaba estresada y triste. Mi madre biológica había muerto poco antes. Soy tan humana como ustedes, solo que corro un poco más deprisa. Se suponía que mi madre iba a ser mi mundo, así que si no va a ser mi mundo ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Me llevó un lugar realmente oscuro. Me llevó a un estado de pánico emocional. No supe cómo controlar mis emociones o manejarlas en ese momento”, dijo.

Asimismo, pudo sobreponerse a los malos resultados que arrastraba, puesto que en el año pasado, quedó en la posición 23° durante el Campeonato Mundial de Atletismo.

Incluso, Usain Bolt, la conminó a “entrenar más y hablar menos”. Ahora, el resto es historia.