Uno de los boxeadores más rudos y contundente del último tiempo en la categoría de los pesos pesados sin duda que es Anthony Joshua, peleador británico que en la noche de este sábado fue el gran ganador de la pelea ante el finlandés Robert Helenius en una batalla que finalizó con polémica.

Resulta que el intenso duelo, dominado a placer por el inglés, terminó en el séptimo round, tras un certero derechazo que envió directo a la lona al escandinavo, quien con sus 2 metros y 113 kilos de pesos, no pudo hacer píe a los golpes lanzados por Joshua.

Luego de dejar en el piso a su adversario, Anthony comenzó a bailar de forma burlesca ante los vehementes pedidos del árbitro para que ingresara la atención médica a ver a ‘The Nordic Nightmare’.

Esto desató la ira y una lluvia de abucheos en contra del peleador británico, quien sin importar, celebraba su victoria frente al gigante finlandés.

Posteriormente, Anthony Joshua habló con los medios y reconoció todas las pifias que cayeron al ring tras su polémica celebración.

Con relación a esto, el luchador detalló que “solo quiero dar un gran aplauso a Robert Helenius por tomar esta pelea. La gente tiene que dejarme en paz. Este es mi tiempo en el ring. Déjenme respirar. Helenius tiene talento, tuve que descifrarlo porque fue un reemplazo de última hora y quiero agradecerle por salvar el espectáculo”.

Así también, fiel a su estilo, el excéntrico peleador indicó: “No quiero decir demasiado, pero me duele la espalda de llevar la división de peso pesado“.

Cabe recordar que Robert Helenius, aceptó pelear ante Joshua con tan solo 7 días de anticipación, luego de que el primer adversario de Anthony, Dillian Whyte, no lograra superar el control antidopaje.

